Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras su inesperado abandono: "¡Qué vergüenza!

La noche del pasado sábado 19 de octubre será recordada por muchos como el día en el que la influenciadora Yina Calderón tomó la decisión de retirarse de se enfrentamiento contra Andrea Valdiri.

Tras el inesperado retiro de la empresaria fajas que, horas antes generó expectativa por su pel3ea en el ring, Andrea Valdiri se mostró desilusionada e impotente de no poder poner en práctica toda la preparación que tuvo para el encuentro en el que por supuesto esperaba llevarse la victoria pero de otra manera: compitiendo.

Y es que tan solo pasaron unos segundos para que Calderón anunciara frente a cientos de asistentes su decisión de no continuar, situación que generó revuelo entre los presentes quienes la abuchearon como una manera de expresar su rechazo, incluso, WestCol, el dueño del evento también arremetió contra la influenciadora.

Esto dijo Andrea Valdiri tras su victoria en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la reacción de Andrea Valdiri tras el retiro de Yina Calderón?

Tras ser declarada como ganadora, Valdiri no ocultó la rabia que le generó el acto de su contrincante, pues así lo dejó ver en medio de sus declaraciones al mostrarse avergonzada con el público por no darles el espectáculo que todos esperaban.

"Tengo un montón de sentimientos, la verdad tengo pena, tengo vergüenza, porque ustedes vinieron para ver una buena pel3a machi, hey, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme", expresó la creadora de contenido.

Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras su retiro. Foto | Canal RCN.

En medio de sus declaraciones, Valdiri, quien a lo largo de su preparación se mostró expectante por poder derrotar a Yina, arremetió en su contra asegurando que no tuvo una buena rival.

"Definitivamente era gallina, muy pronto en la velada de Ibai machi representando a Colombia, voy con toda Machi, los amo, esto no se queda así, esto sigue hermana", afirmó.

Finalmente, la ganadora de este corto encuentro, culminó agradeciendo a todos, pero reiterando su sinsabor al no poder "tirar trompaa" y derribar a Calderón como ella quería, sin embargo, cerró diciendo lo siguiente: " gracias por creer en mí machi, ganó Colombia."