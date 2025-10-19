Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras su inesperado abandono: "¡Qué vergüenza!

Andrea Valdiri no ocultó su rabia contra Yina Calderón tras tomar la decisión de retirarse del enfrentamiento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Andrea Valdiri tras su victoria en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

La noche del pasado sábado 19 de octubre será recordada por muchos como el día en el que la influenciadora Yina Calderón tomó la decisión de retirarse de se enfrentamiento contra Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Andrea Valdiri tras llevarse la victoria en Stream Figthers luego del retiro de Yina Calderón?

Tras el inesperado retiro de la empresaria fajas que, horas antes generó expectativa por su pel3ea en el ring, Andrea Valdiri se mostró desilusionada e impotente de no poder poner en práctica toda la preparación que tuvo para el encuentro en el que por supuesto esperaba llevarse la victoria pero de otra manera: compitiendo.

Artículos relacionados

Y es que tan solo pasaron unos segundos para que Calderón anunciara frente a cientos de asistentes su decisión de no continuar, situación que generó revuelo entre los presentes quienes la abuchearon como una manera de expresar su rechazo, incluso, WestCol, el dueño del evento también arremetió contra la influenciadora.

Artículos relacionados

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Andrea Valdiri tras su victoria en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la reacción de Andrea Valdiri tras el retiro de Yina Calderón?

Tras ser declarada como ganadora, Valdiri no ocultó la rabia que le generó el acto de su contrincante, pues así lo dejó ver en medio de sus declaraciones al mostrarse avergonzada con el público por no darles el espectáculo que todos esperaban.

"Tengo un montón de sentimientos, la verdad tengo pena, tengo vergüenza, porque ustedes vinieron para ver una buena pel3a machi, hey, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme", expresó la creadora de contenido.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras su retiro. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la reacción de Andrea Valdiri tras el retiro de Yina Calderón del enfrentamiento?

En medio de sus declaraciones, Valdiri, quien a lo largo de su preparación se mostró expectante por poder derrotar a Yina, arremetió en su contra asegurando que no tuvo una buena rival.

"Definitivamente era gallina, muy pronto en la velada de Ibai machi representando a Colombia, voy con toda Machi, los amo, esto no se queda así, esto sigue hermana", afirmó.

Finalmente, la ganadora de este corto encuentro, culminó agradeciendo a todos, pero reiterando su sinsabor al no poder "tirar trompaa" y derribar a Calderón como ella quería, sin embargo, cerró diciendo lo siguiente: " gracias por creer en mí machi, ganó Colombia."

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Karen Sevillano se burló de la derrota de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri

La influenciadora Karen Sevillano no se guardó nada y, fiel a su humor, compartió varios videos burlándose de lo ocurrido.

Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón Andrea Valdiri

Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón en pleno enfrentamiento

La mamá de Andrea Valdiri acaparó la atención en Stream Fighters tras su reacción con la renuncia de Yina Calderón.

Laura González reaccionó a la victoria de Karely Ruiz Karina García

Laura González reaccionó a la victoria de Karely Ruiz sobre Karina García

Laura González celebró con euforia la victoria de Karely Ruiz sobre Karina García durante el evento en Bogotá.

Lo más superlike

Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Talento internacional

Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

En medio de luces, aplausos y euforia, una propuesta de matrimonio interrumpió el Stream Fighters 4 y conmovió a miles, incluido Westcol.

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?