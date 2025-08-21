Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro y Greeicy Rendón protagonizan inesperado encuentro | VIDEO

Greeicy y Emiro Navarro dejaron ver su conexión en redes con un baile que generó miles de reacciones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Emiro Navarro y Greeicy Rendón
Así fue el especial encuentro de Emiro Navarro con Greeicy Rendón.

Emiro Navarro se ha posicionado como uno de los creadores de contenido digital más destacados de Colombia al demostrar su buen sentido del humor y ser uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, varios internautas se han sorprendido tras el especial encuentro que tuvo Emiro Navarro con una de las cantantes más reconocidas del país, pues muchos seguidores evidenciaron que tienen una buena amistad y conectan con el baile.

¿Con qué cantante famosa se encontró recientemente Emiro Navarro?

Recientemente, Emiro Navarro compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, el especial encuentro que tuvo con la cantante colombiana Greeicy Rendón, reconocida por exitosas canciones como: ‘Amantes’, ‘Los besos’ y ‘Esta noche’.

Greeicy Rendón
Greeicy Rendón se encontró con Emiro Navarro.

Durante el video, se evidencia que Emiro Navarro disfrutó de la compañía de la cantante y no pasó por alto su encuentro, pues aprovechó la oportunidad para bailar un particular baile donde ambos demostraron la gran habilidad que tienen en el campo de la danza.

Sin duda, el encuentro de ambas celebridades se trata acerca del reciente lanzamiento musical de Greeicy llamado: ‘Quiero’. De este modo, se evidencia que ambas celebridades disfrutaron de este momento especial.

Emiro Navarro
Emiro disfrutó un maravilloso momento junto a Greeicy Rendón.

¿Qué dijo Greeicy Rendón tras su especial encuentro con Emiro?

Además, Greeicy anunció mediante su cuenta oficial de Instagram que está sumamente orgullosa de estar con Emiro Navarro, pues señaló que a pesar de estar en medio de un lugar donde el clima no favorece, disfrutaron de su especial lanzamiento, expresando las siguientes palabras:

“Me gusta la gente con buena actitud, empezó a llover y vean que Emiro me dijo lluvia de visualizaciones”, expresó Greeicy.

Es importante recordar que Greeicy Rendón empezó su carrera al participar en el programa del Factor X del Canal RCN donde empezó a adquirir un importante reconocimiento en la industria del entretenimiento y, desde entonces, se ha convertido en una de las artistas más escuchadas del país, demostrando no solo su gran talento en la música, sino que también, al ser la madre de Kai, fruto de su relación con Mike Bahía.

