Luisa Fernanda W respondió si está embarazada

En los últimos días, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han sido tendencia en todas las redes sociales y portales de noticia, debido a que se especula que podrían haber terminado su relación, semanas después de cambiar su país de residencia, sin embargo, hasta el momento esto son solo especulaciones ya que ninguno ha salido a hablar para aclarar los presuntos hechos.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W habla sobre su relación con Pipe Bueno: “ténganme paciencia”

¿Por qué se rumora que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno terminaron su compromiso?

Recientemente, Luisa Fernanda W confesó en sus redes sociales que no ha tenido días fáciles, mientras que, por su lado, Pipe Bueno publicó un video en donde habló de que “las vueltas ya no son iguales”, refiriéndose a que algo cambió, aun así, ninguno de los dos ha salido a hablar púbicamente para confirmar o desmentir las especulaciones de los usuarios de internet.

¿Qué ha dicho Luisa Fernanda W sobre su supuesta ruptura con Pipe Bueno?

De acuerdo con Luisa Fernanda W quien ya ha mencionado algunas cosas sobre el tema, la creadora de contenido dejó claro que no se trata de una estrategia publicitaria tanto para sus nuevas canciones, como el nuevo tema musical de Pipe Bueno, “me encantaría decirles que sí”, escribió la paisa, al manifestar que no se trata de marketing y les pidió tiempo a sus seguidores, pues quiere explicar lo que está pasando, pero no en este momento.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W aviva rumores de separación tras video familiar y sin Pipe Bueno

¿Por qué dicen que Luisa Fernanda W podría estar embarazada?

En medio de la lluvia de comentarios y rumores sobre la separación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, la creadora de contenido confesó que no está embarazada, pues alguno de sus seguidores le escribió en Instagram que cree que ella está embarazada y ella precisó que no es así, solo que sufre una inflamación premenstruales y además, dijo que también ha estado estresada, lo que podría indicar que la forma que tiene su cuerpo en este momento es un acumulado de lo que ha vivido recientemente y más tras el cambio de país de residencia.

¿Pipe Bueno ha hablado del tema de su ruptura con Luisa Fernanda W?

Luego de mudarse a México, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno poco se han dejado ver juntos en redes sociales, lo que ha avivado dichos rumores, además, el cantante hizo una publicación sobre una de sus canciones, en donde escribió en el copy del video que “terminar lo nuestro es lo mejor”, texto que desató comentarios entre sus seguidores.