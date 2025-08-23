Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Blessd vuelve a acaparar la atención en redes sociales tras compartir varias fotos con una de sus exnovias, insinuando una posible reconciliación. Noticia que para algunos de sus seguidores no fue bien vista. ¿Pero de quién se trata?

¿Quién es la expareja de Blessd con la que posiblemente se habría reconciliado?

En el carrete de fotografías que compartió el intérprete de 'Tendencia Global', se le ve en un local de juegos árcade acompañado de Manuela Quintero, una creadora de contenido, modelo y empresaria con la que mantuvo una relación de pocos meses y que se vio finalizada a mediados de 2024.

Aunque ambos artistas no han manifestado públicamente un nuevo amorío, con estos nuevos indicios dejaron abierta la posibilidad de que sus seguidores especularan sobre que retomaron la relación.

Blessd dividió las opiniones en redes tras al parecer reconciliarse con una de sus ex. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Jose R. Madera)

¿Por qué los seguidores de Blessd les molestó esta posible reconciliación?

Luego de que ‘El Bendito’ compartiera estas fotos acompañadas de breves, pero significativos emojis, varios seguidores no dudaron en expresar su descontento en los comentarios.

Pues muchos recordaron que la relación entre ambos se tornó tóxica y hasta circula un video donde Blessd señalaba a Westcolque estaba cansado de la lloradera de la modelo.

Qué decepción”; “Ay, no, ya descansen, qué cansones”; y “¿Qué es esto por Dios", son solo algunos de los comentarios.

Sin embargo, entre tantas reacciones destacó el comentario de Maluma, quien con pocas palabras, diciendo "velo, velooo", aprobó la posible reconciliación.

Sin embargo, su gesto desató críticas de los fans, que lo señalaron de “alcahuetear” al reguetonero.

Maluma fue criticado en redes por apoyar la posible reconciliación de Blessd con su ex. (Foto: Getty Images Vía AFP/ John Nacion)

¿Quién es Manuela Quintero, la ex de Blessd?

Manuela es una influencer paisa con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Es la creadora de una marca de ropa llamada 'Cueme', con la que se ha destacado en el mundo de los negocios.

Asimismo, se ha dado a conocer por participar en el famoso evento que organiza Westcol, Stream Fighters, donde su presencia no pasó desapercibida. También se ha dedicado al mundo Fitness, donde suele compartir con sus seguidores uno que otros tips para mantener una figura envidiable.