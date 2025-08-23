Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid y Pantone registran un color único para el cantante: así nace el inconfundible 'Ferxxo Green'

Feid se unió a Pantone para registrar el 'Ferxxo Green', y así convertirse en el primer artista latino en tener un color oficial.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Feid cantando en la ceremonia de inauguración de la CONMEBOL 2024
Feid se convierte en el primer latino en patentar el color verde que lo ha representado. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Hector Vivas)

Feid reafirma por qué es uno de los artistas más icónicos del momento: además de su exitosa carrera musical, ha registrado su propio color junto al Instituto Pantone para consolidar su estilo único, 'El Ferxxo Green'.

¿Cuál fue la inspiración de Feid para crear y patentar su color ‘Ferxxo Green’?

De acuerdo a la publicación realizada por este instituto, el color con el que el intérprete de 'Normal' se ha dado a conocer en los últimos años, además de ser un movimiento, es un símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad.

Pues este color está inspirado en las montañas de Medellín, resalta un tono eléctrico que irradia vitalidad y une a los fans en todo el mundo.

Feid cantando en un concierto en Las vegas
Feid se convierte en el primer latino en patentar su propio color. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Ethan Miller)

¿Qué es el Pantone Color Institute?

Pantone es una compañía especializada en estudiar tendencias globales del color y asesorar a empresas y celebridades para crear tonos estratégicos que refuercen su identidad de marca.

En el caso del cantante paisa, la marca se basó en la tendencia del verde que el artista ha usado en los últimos años y que lo han caracterizado tanto en sus álbumes como en sus conciertos.

Es por ello, que en la presentación del color, caracterizaron al antioqueño con un muñeco que trae su emblemática gorra y unos curiosos colmillos.

¿Qué otros artistas tienen su propio color en Pantone?

Solo unos pocos artistas han conseguido que Pantone cree un color exclusivo para ellos.

Entre los más conocidos está Jay-Z con su 'Jay-Z Blue', Prince con el púrpura 'Love Symbol #2', Drew Barrymore con el cálido 'Drew Barrymore Yellow', Conan O’Brien con el 'Team Coco Orange', Nas con 'Ultra Black' y Tom Brady con 'Brady Blue'.

Feid en la alfombra roja de la celebración del FC Barcelona y Spotify de su asociación
Feid se une a otras celebridades que han patentado su propio color con esta institución. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Jason Koerner)

Cada tono fue diseñado para reflejar la identidad personal y el estilo único de estas celebridades, consolidando su marca más allá de la música, la televisión o el deporte.

Ahora se les une el colombiano, quien se convierte en el primer latino y cantante en patentar su propio color, una noticia que emocionó a sus fans y lo felicitaron ante este nuevo éxito.

