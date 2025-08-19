Feid celebra su cumpleaños con J Balvin y otras celebridades: ¿Karol G le envió mensaje?

Salomón Villada Hoyos se ha posicionado como uno de los cantantes más destacados del género urbano gracias al éxito de distinguidas canciones como: ‘Ferxxo 100’, ‘Luna’, Brickell’ y ‘Perro Negro’.

Además, este martes 19 de agosto, el cantante se encuentra atravesando un importante momento a nivel personal, pues está cumpliendo 33 años y tuvo la oportunidad de celebrar el inicio de esta fecha junto a reconocidos cantantes como J Balvin.

¿Cómo celebró su cumpleaños Feid junto a J Balvin y Yandel?

El pasado 18 de agosto, el cantante colombiano Feid, tuvo la oportunidad de asistir a un importante evento en Japón llamado: ‘Summer Sonic’ donde tuvo la oportunidad de visibilizar su talento frente a varios espectadores internacionales, quienes resaltaron el gran talento del latino.

Por su parte, el cantante tuvo la oportunidad de realizar una fiesta privada junto a sus allegados y entre los más destacados estuvieron J Balvin y Yandel, quienes también se presentaron en el evento.

¿Cuántos años cumple Feif? | Foto AFP: Chandan Khanna

Con base en esto, Yandel compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 13 millones de seguidores, varias fotografías donde acompañó a su amigo durante la celebración de su cumpleaños y expresó las siguientes palabras:

“Feliz cumpleaños hermano. Que Dios te siga bendiciendo y te dé mucha salud. ¡Gracias por tu genuina amistad, y admiro como honras a tus padres! ¡Siempre tendrás mi apoyo! ¡Que tengas un bonito día”, añadió Yandel!

Karol G es la actual pareja de Feid: ¿ya lo felicitó públicamente por su cumpleaños?

Es clave mencionar que una de las parejas más destacadas en la industria musical son la cantante colombiana Karol G y Feid, quienes han tenido la oportunidad de compartir varios acontecimientos de su relación mediante redes sociales.

Por su parte, Karol G ha expresado en varias ocasiones lo orgullosa que está del artista urbano. Sin embargo, la paisa por el momento no se ha pronunciado al respecto frente al cumpleaños de su novio, pues han demostrado en varias ocasiones que disfrutan en mantener su romance fuera de las cámaras, disfrutando de su privacidad como pareja, siendo colegas de trabajo y una de las parejas más queridas por parte de sus seguidores.