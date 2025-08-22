Feid lanza reto viral con plancha abdominal para sanar el corazón y fortalecer el abdomen

Feid sorprendió a sus seguidores al proponer un nuevo challenge en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

¿Cómo nació el reto viral de Feid?

El cantante paisa sorprendió a sus seguidores al crear un nuevo challenge que rápidamente se volvió viral. Según afirmó, la dinámica busca que los fans fortalezcan el cuerpo y, al mismo tiempo, superen los “bajones sentimentales”.

Feid creó un nuevo reto basado en su nueva canción / (Foto de AFP)

Con su estilo espontáneo, el artista explicó que la idea surgió porque su nueva canción está inspirada en una ruptura amorosa. Según dijo, muchos de sus fans se sintieron identificados con la letra y compartieron que estaban atravesando una situación similar, por lo que el cantante decidió ofrecerles una alternativa divertida para canalizar ese dolor.

¿En qué consiste el reto viral de Feid?

El desafío consiste en mantener la posición de plancha durante los dos minutos y cincuenta segundos que dura 'Se lo juro, mor'. El intérprete compartió un video desde Japón, en el que junto a sus amigos realizó el ejercicio mientras sonaba la canción completa.

Entre risas, Feid reconoció que la exigencia física fue mayor de lo esperado, pues incluso se escuchan las quejas de él y sus acompañantes por el dolor de sostener la postura en el suelo. Pese a esto, animó a sus seguidores a intentarlo, destacando que la dinámica no solo ayuda a fortalecer el abdomen, sino también a liberar tensiones emocionales.

¿Por qué el reto de Feid alcanzó tanta viralidad en las redes sociales?

El clip del “ferxxo” se viralizó rápidamente en plataformas digitales. Internautas destacaron la naturalidad del cantante y aplaudieron que, además de su música, comparta iniciativas en las que involucra directamente a su público.

El clip del “ferxxo” se viralizó en plataformas digitales / (Foto de AFP)

Este no es el primer reto que Feid crea para acompañar el lanzamiento de una canción. En ocasiones anteriores, ha invitado a su público a bailar coreografías o a dedicar frases que se volvieron tendencia en redes sociales. Con este nuevo challenge, refuerza la idea de que su música también puede ser apoyo emocional y una excusa para cuidar la salud física.

De esta manera, Feid continúa afianzando el vínculo con sus fans, mostrando una faceta motivacional que combina disciplina, humor y bienestar, mientras comparte su propuesta musical.