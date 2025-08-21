Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lindsay Lohan sorprende en Instagram con selfies sin maquillaje antes de dormir

Lindsay Lohan compartió selfies sin maquillaje en Instagram y reveló detalles de la rutina de cuidado de piel que sigue cada día.

Lindsay Lohan volvió a captar la atención en redes sociales
Lindsay Lohan compartió selfies sin maquillaje en Instagram / (Foto de AFP)

Lindsay Lohan volvió a captar la atención en redes sociales al publicar dos selfies sin maquillaje, acompañadas de un mensaje que resalta su naturalidad antes de ir a dormir.

¿Qué selfies publicó Lindsay Lohan en Instagram?

El pasado martes, 19 de agosto, Lindsay Lohan compartió dos fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparece sin maquillaje y vestida con un pijama negro con detalles blancos.

En el texto que acompañó las imágenes, la actriz escribió: “Fresh face and ready for bed!”, reflejando un momento cotidiano en su hogar.

No es la primera vez que la protagonista de Freaky Friday publica imágenes similares. En los últimos meses, ha compartido varias selfies en las que aparece con el rostro 'limpio', algunas incluso desde la consulta de su dermatólogo o acompañadas de momentos familiares.

¿Cómo es la rutina de cuidado de piel de Lindsay Lohan?

En una entrevista reciente con la revista Elle, la actriz habló de su rutina de cuidado facial y respondió a rumores sobre supuestas cirugías estéticas. Lohan explicó que mantiene su piel hidratada con jugos cada mañana y que confía en métodos sencillos como aplicar agua fría en el rostro al despertar.

¿Cuál es la rutina de cuidado facial de Lindsay Lohan?
Lindsay Lohan habló de su rutina de cuidado facial / (Foto de AFP)

La actriz también mencionó que utiliza sueros, parches para los ojos y semillas de chía en su hidratación diaria. Además, admitió el uso de tratamientos como bótox y láser, pero negó haber pasado por cirugías estéticas, resaltando que su cuidado se basa principalmente en constancia y prevención.

¿Qué proyectos marcan el presente de Lindsay Lohan?

Lindsay Lohan vive un momento estable tanto en lo personal como en lo profesional. En 2025 celebró un nuevo logro en su carrera: el estreno de Freakier Friday, la secuela de Un viernes de locos (Freaky Friday), que llegó a los cines el 7 de agosto.

Lindsay Lohan vuelve a Disney en 'Un Viernes de locos 2'
Lindsay Lohan vuelve a compartir pantalla con Jamie Lee Curtis / (Foto de AFP)

Volver a compartir pantalla con Jamie Lee Curtis más de veinte años después de la primera película fue un acontecimiento que emocionó a los fans y marcó un hito especial en su trayectoria.

Lohan amplió su presencia en televisión al confirmar que protagonizará y producirá la serie Count My Lies para Hulu. En redes, los internautas destacan que la actriz no solo sigue vigente en la industria, sino que está explorando una etapa en la que combina cine, streaming y vida personal equilibradamente.

