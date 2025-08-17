Maluma toma medidas tras regañar a fan que llevó a bebé de 1 año a su concierto

Hace pocos días el cantante colombiano Maluma se convirtió en tendencia por la forma en la que se dirigió a una seguidora que decidió llevar a un bebé de apenas 1 año a uno de sus conciertos. Tras la ola de críticas, el artista tomó medidas drásticas.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

¿Por qué Maluma fue criticado en redes tras regañar a una mujer que asistió a su concierto con un bebé?

Durante uno de sus conciertos en México, Maluma detuvo por unos segundos su show para dirigirse directamente a una mujer que sostenía en brazos a un bebé de un año. Al parecer, la fanática pretendía que el artista subiera al escenario al menor, pero la reacción del cantante tomó por sorpresa a todos.

Photo by Candice Ward / AFP | A Maluma no le gustó para nada ver a un bebé en su concierto.

Maluma, quien es padre de una niña, decidió llamarle la atención y cuestionar el hecho de que llevara a un bebé a un evento de esa magnitud, donde el volumen de las bocinas podría afectar la salud auditiva del pequeño.

Artículos relacionados Talento nacional Pareja de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: “El amor nos separó”

“¡Qué pesar! La verdad eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando, así como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá”, expresó el artista.

Aunque sus palabras no sonaron agresivas, internautas lo criticaron, argumentando que la responsabilidad también recae en la organización del evento, que debería establecer reglas claras sobre el ingreso de bebés.

Maluma se molesta con fans que llevan un bebé a su concierto y los regaña.

Incluso algunos sugirieron crear condiciones especiales para que las madres pudieran disfrutar de los conciertos junto a sus hijos sin poner en riesgo su integridad ni su salud.

¿Qué medidas tomó Maluma en sus conciertos tras polémico suceso con una fanática y su bebé?

Al parecer, los comentarios de los internautas habrían llegado al equipo de Maluma, quienes en sus recientes conciertos decidieron implementar medidas que beneficiaran a las madres que asistieran a sus shows junto a sus hijos pequeños.

Artículos relacionados Karina García Así habría reaccionado Karina García a los comentarios de Norma y Mateo

Por medio de un gran letrero proyectado en las pantallas de los escenarios, previo al inicio del show en vivo, ahora se puede leer un anuncio en el que se invita a las personas con menores de edad a su cargo a acercarse a la consola de sonido para reclamar un kit de cuidado para los oídos de los niños menores de 5 años.