Maluma toma medidas tras regañar a fan que llevó a bebé de 1 año a su concierto

Maluma fue blanco de críticas por la forma en la que regañó a una seguidora por llevar a un bebé a uno de sus conciertos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Maluma cambia reglas en sus conciertos tras regañar a fan con bebé de un año
Maluma implementa nuevas medidas en sus conciertos tras incidente con fan y bebé. (Foto AFP: Mike Coppola).

Hace pocos días el cantante colombiano Maluma se convirtió en tendencia por la forma en la que se dirigió a una seguidora que decidió llevar a un bebé de apenas 1 año a uno de sus conciertos. Tras la ola de críticas, el artista tomó medidas drásticas.

¿Por qué Maluma fue criticado en redes tras regañar a una mujer que asistió a su concierto con un bebé?

Durante uno de sus conciertos en México, Maluma detuvo por unos segundos su show para dirigirse directamente a una mujer que sostenía en brazos a un bebé de un año. Al parecer, la fanática pretendía que el artista subiera al escenario al menor, pero la reacción del cantante tomó por sorpresa a todos.

A Maluma no le gustó para nada ver a un bebé en su concierto y hasta detuvo el show.
Maluma, quien es padre de una niña, decidió llamarle la atención y cuestionar el hecho de que llevara a un bebé a un evento de esa magnitud, donde el volumen de las bocinas podría afectar la salud auditiva del pequeño.

“¡Qué pesar! La verdad eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando, así como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá”, expresó el artista.

Aunque sus palabras no sonaron agresivas, internautas lo criticaron, argumentando que la responsabilidad también recae en la organización del evento, que debería establecer reglas claras sobre el ingreso de bebés.

Maluma se molesta con fans que llevan un bebé a su concierto, los regaña y se hace viral.
Incluso algunos sugirieron crear condiciones especiales para que las madres pudieran disfrutar de los conciertos junto a sus hijos sin poner en riesgo su integridad ni su salud.

¿Qué medidas tomó Maluma en sus conciertos tras polémico suceso con una fanática y su bebé?

Al parecer, los comentarios de los internautas habrían llegado al equipo de Maluma, quienes en sus recientes conciertos decidieron implementar medidas que beneficiaran a las madres que asistieran a sus shows junto a sus hijos pequeños.

Por medio de un gran letrero proyectado en las pantallas de los escenarios, previo al inicio del show en vivo, ahora se puede leer un anuncio en el que se invita a las personas con menores de edad a su cargo a acercarse a la consola de sonido para reclamar un kit de cuidado para los oídos de los niños menores de 5 años.

“Si vienen con sus hijos menores de 5 años, por favor protéjanles sus oídos con tapones o audífonos especiales. ¡Así cuidamos su salud y seguimos compartiendo la magia juntos! Si olvidaste la protección para tus hijos, acércate a la consola de sonido y con gusto te obsequiamos un par”.

