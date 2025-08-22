Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G alista el Tropicoqueta Tour 2026: preparativos avanzan y se conocen primeros detalles

Una persona cercana a Karol G confirmó que su Tropicoqueta Tour 2026 ya tiene escenarios listos, un show que acompañará su quinto álbum de estudio.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Se anuncia el Tropicoqueta Tour 2026 de Karol G
Empieza la espera para el Tropicoqueta Tour 2026 de Karol G / (Foto de AFP)

La expectativa entre los fanáticos de Karol G crece tras conocerse que su próxima gira, el Tropicoqueta Tour 2026, ya tendría escenarios confirmados. Aunque aún no se han revelado las fechas oficiales, la cantante paisa se prepara para regresar a los escenarios con un espectáculo que promete ser de gran magnitud.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del Tropicoqueta Tour 2026 de Karol G?

Según declaraciones del empresario Diomar García, uno de los organizadores de los conciertos de la artista en Colombia, los preparativos del tour avanzan sin contratiempos. En entrevista con la emisora Los 40 Colombia, aseguró que el anuncio oficial podría llegar en uno o dos meses.

“Para el 2026, ya están confirmados los escenarios. Estamos haciendo unos últimos detalles con las fechas, pero no demoramos. Yo creo que por ahí en un mes o dos meses estaremos anunciando el Tropicoqueta Tour”, expresó

La gira acompañará el lanzamiento de Tropicoqueta, quinto álbum de estudio de Karol G, un proyecto con el que rinde homenaje a las raíces latinas al mezclar géneros como merengue, bachata, mambo y mariachi.

Artículos relacionados

¿Cómo se prepara Karol G para su regreso a los escenarios?

En conversación con Elle España, Karol G compartió cómo vive este proceso de preparación: “Estoy en una época de formación, no de improvisación. Sigo trabajando, estudiando, escuchando… Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases y aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos”.

¿Cómo se prepara Karol G para su regreso a los escenarios?
Karol G se prepara para su regreso a los escenarios / (Foto de AFP)

En redes afirman que esta gira se perfila como una de las más ambiciosas en la carrera de Karol G. Con la anterior -Mañana Será Bonito Tour- logró llenar estadios en distintos continentes, y ahora la artista busca dar un nuevo paso en su trayectoria internacional.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los proyectos actuales de Karol G?

Mientras se afinan los detalles de la próxima gira, Karol G continúa involucrada en distintos proyectos musicales y sociales. La artista sigue expandiendo su influencia en la industria con colaboraciones internacionales y la consolidación de la fundación Con Cora, organización dedicada a apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Karol G prepara el Tropicoqueta Tour 2026
Karol G continúa involucrada en distintos proyectos / (Foto de AFP)

También trabaja en producciones audiovisuales que acompañarán los sencillos de su álbum Tropicoqueta, aumentando el concepto de identidad cultural que caracteriza esta etapa de su carrera. Los seguidores destacan que estas iniciativas muestran a una artista que no se limita a las giras, sino que busca proyectar su esencia de diferentes maneras.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Festival Cordillera 2025 revela horarios oficiales para esta edición Viral

Festival Cordillera 2025 revela los horarios oficiales para la edición de este año

El Festival Cordillera 2025 publicó su programación oficial con los horarios de todos los artistas que visitarán esta edición.

Greeicy Rendón y Mike Bahía Greeicy

Greeicy y Mike Bahía revelaron romántico video y les llovieron elogios

Los artistas Greeicy Rendón y Mike Bahía reiteraron el amor que hay entre ellos y cautivaron a todos.

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025

Los nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y destacados artistas colombianos que brillan en la música latina. ¡Lista completa aquí!

Lo más superlike

Los 3 hábitos tóxicos que destruyen las relaciones de pareja Curiosidades

¿Cuáles son los 3 hábitos tóxicos que destruyen las relaciones de pareja?

Tres hábitos tóxicos en las relaciones de pareja pueden debilitar la confianza y la intimidad emocional, según psicólogos.

Camila Fernández le pidió señal a Vicente Fernández Vicente Fernández

Camila Fernández pidió a Vicente Fernández, su abuelo, que se manifestara y así lo hizo

Feid lanzó un challenge viral en redes sociales Feid

Feid lanza reto viral con plancha abdominal para sanar el corazón y fortalecer el abdomen

Este era el negocio de Epa Colombia en la cárcel Epa Colombia

Salió a la luz el negocio que tenía Epa Colombia en la cárcel El Buen Pastor

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron