Karol G alista el Tropicoqueta Tour 2026: preparativos avanzan y se conocen primeros detalles

La expectativa entre los fanáticos de Karol G crece tras conocerse que su próxima gira, el Tropicoqueta Tour 2026, ya tendría escenarios confirmados. Aunque aún no se han revelado las fechas oficiales, la cantante paisa se prepara para regresar a los escenarios con un espectáculo que promete ser de gran magnitud.

¿Qué se sabe del Tropicoqueta Tour 2026 de Karol G?

Según declaraciones del empresario Diomar García, uno de los organizadores de los conciertos de la artista en Colombia, los preparativos del tour avanzan sin contratiempos. En entrevista con la emisora Los 40 Colombia, aseguró que el anuncio oficial podría llegar en uno o dos meses.

“Para el 2026, ya están confirmados los escenarios. Estamos haciendo unos últimos detalles con las fechas, pero no demoramos. Yo creo que por ahí en un mes o dos meses estaremos anunciando el Tropicoqueta Tour”, expresó

La gira acompañará el lanzamiento de Tropicoqueta, quinto álbum de estudio de Karol G, un proyecto con el que rinde homenaje a las raíces latinas al mezclar géneros como merengue, bachata, mambo y mariachi.

¿Cómo se prepara Karol G para su regreso a los escenarios?

En conversación con Elle España, Karol G compartió cómo vive este proceso de preparación: “Estoy en una época de formación, no de improvisación. Sigo trabajando, estudiando, escuchando… Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases y aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos”.

Karol G se prepara para su regreso a los escenarios / (Foto de AFP)

En redes afirman que esta gira se perfila como una de las más ambiciosas en la carrera de Karol G. Con la anterior -Mañana Será Bonito Tour- logró llenar estadios en distintos continentes, y ahora la artista busca dar un nuevo paso en su trayectoria internacional.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Karol G?

Mientras se afinan los detalles de la próxima gira, Karol G continúa involucrada en distintos proyectos musicales y sociales. La artista sigue expandiendo su influencia en la industria con colaboraciones internacionales y la consolidación de la fundación Con Cora, organización dedicada a apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Karol G continúa involucrada en distintos proyectos / (Foto de AFP)

También trabaja en producciones audiovisuales que acompañarán los sencillos de su álbum Tropicoqueta, aumentando el concepto de identidad cultural que caracteriza esta etapa de su carrera. Los seguidores destacan que estas iniciativas muestran a una artista que no se limita a las giras, sino que busca proyectar su esencia de diferentes maneras.