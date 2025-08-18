Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd reaccionó a la derrota de Westcol en el ring en México

El cantante Blessd reaccionó tras la derrota de Westcol en su enfrentamiento contra Mario Bautista.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd sobre Westcol
Blessd sobre la derrota de Westcol en México/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Blessd reveló ante sus millones de fanáticos un amoroso mensaje al streamer Westcol tras su derrota en el ring de boxeo contra el influenciador Mario Bautista.

¿Cómo le fue a Westcol en Supernova en México?

El streamer hizo su aparición en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México este 17 de agosto al ritmo de su canción "Undercromo", que realizó con Dei V y Ovy On The Drums.

Posteriormente, ofreció sus mejores movimientos en el combate contra Mario Bautista, quien se coronó como ganador de los rounds, luego de que el colombiano se dislocara un hombro y no pudiera seguir.

El creador de contenido tuvo que ser llevado de urgencia a la clínica, donde le tomaron una radiografía y el médico encargado le señaló que debía ser intervenido.

¿Cómo reaccionó Blessd tras la derrota de Westcol en Supernova?

El cantante Blessd, quien es uno de los mejores amigos del streamer, reaccionó luego de conocer la derrota del joven en el enfrentamiento demostrándole todo su apoyo.

Blessd sobre Westcol

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, compartió una fotografía de los dos y agregó un sentido mensaje de apoyo.

"En las buenas y en las malas mi hermanito. La diste toda mi hermano. La vida da revancha, lo quiero mucho", escribió.

Cabe destacar que, Westcol se disculpó por su derrota, sobre todo, según él, por haber decepcionado a muchos de sus allegados y sus seguidores que creyeron en él y pensaron que en esta ocasión sí se iba a llevar el triunfo.

El joven señaló que el cardio le volvió a jugar una mala pasada y ha sido una técnica que todavía no logra controlar.

Por ahora, el colombiano agradeció a todos aquellos que lo han llenado de gratos mensajes pese a haber perdido la competencia.

Blessd apoya a Westcol

Por su parte, Blessd se encuentra en medio de una gira con el puertorriqueño Anuel AA, con quien ha logrado entablar una gran amistad, revelando lo feliz que ha sido con sus presentaciones junto al ex de Karol G.

