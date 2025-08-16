Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él

Ed Sheeran es uno de los cantantes británicos más influyentes de los últimos años. A sus 34 años, el artista no solo brilla con su música, también suele ser tendencia por su estilo particular y por el parecido físico que muchos de sus fans encuentran con el actor Rupert Grint, conocido mundialmente por su papel de Ron Weasley en la saga Harry Potter.

Aunque sus carreras han tomado caminos diferentes, la admiración entre ambos siempre ha sido mutua. De hecho, en 2011 Rupert Grint ya había protagonizado uno de los videoclips más recordados de Sheeran: Lego House, donde interpretó a un fan obsesivo del cantante.

Ed Sheeran gana batalla legal por "Thinking Out Loud".

¿Dónde se casó Ed Sheeran con Rupert Grint?

Catorce años después, Ed Sheeran y Rupert Grint volvieron a coincidir en pantalla. El actor regresó como protagonista del videoclip A Little More, un tema que será incluido en el nuevo álbum del británico titulado Play. Este trabajo audiovisual funciona como una secuela de Lego House y muestra qué ocurrió con aquel fan luego de más de una década.

En la historia, el personaje de Grint intenta rehacer su vida después de pasar 14 años recluido. Aunque busca un nuevo comienzo, la obsesión por Sheeran lo persigue a tal punto que llega a verlo en el rostro de todas las personas que lo rodean. Incluso conoce a una mujer, se enamora y decide casarse con ella.

Sin embargo, el momento clave ocurre en el altar: al descubrir el rostro de su prometida, se encuentra con Ed Sheeran vestido de novia. La escena termina con un rotundo “sí” y un inesperado enlace entre el cantante y el actor, un giro que desató risas, comentarios y memes en las redes sociales.

El lanzamiento no solo incluyó el videoclip oficial, también se publicó un detrás de cámaras y una breve conversación entre los dos artistas, donde compartieron recuerdos de su colaboración anterior.

¿Qué dijo Ed Sheeran sobre su reencuentro y boda con Rupert Grint?

Días antes del estreno, Ed Sheeran ya había adelantado en sus redes sociales que Rupert Grint volvería a aparecer en uno de sus videoclips y que este sería uno de los más divertidos de su nuevo álbum.

“Tuve una idea loca después de escribir la canción, y por suerte a Rupert le animó. Es un video completamente loco para una canción muy animada, divertida, pero con mucha furia”, escribió en Instagram.

El resultado confirmó sus palabras. En cuestión de horas, A Little More acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales y se convirtió en tendencia.

Los fanáticos celebraron la química entre ambos británicos y el humor irreverente de la propuesta audiovisual, que demuestra cómo, más de una década después, Ed Sheeran y Rupert Grint siguen creando momentos icónicos.