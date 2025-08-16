Shakira canta“Día de enero” en México y dedica unas palabras: ¿indirecta para Antonio de la Rúa?

Shakirasigue sumando momentos históricos con su tour Las mujeres ya no lloran. Tras visitar varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, la barranquillera volvió a México, donde permanecerá un mes con múltiples presentaciones.

¿Qué canción le dedicó Shakira a Antonio de la Rúa?

En Tijuana, Shakira sorprendió al público al cantar un tema que no estaba en el repertorio inicial y que no interpretaba en vivo desde hace casi dos décadas: “Día de enero”, inspirada en su relación con Antonio de la Rúa.

Shakira y Antonio de la Rúa levantan sospechas tras ser captados juntos | Foto AFP/ Foto AFP/ Angela Weiss

Antes de entonar la canción, la artista explicó que la dedicaba a “los amigos que siempre están presentes”. Sin embargo, en redes sociales no faltaron quienes señalaron que, en realidad, iba dirigida a su expareja, a quien se ha visto en algunos de sus conciertos.

“La tenía preparada para hoy. Es la primera vez que la voy a cantar en no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, ¡espero que me salga bien! Si se me olvida la letra o algo, me ayudan. Es para esos amigos que están siempre, no importa qué pase, están ahí”, dijo Shakira entre ovaciones.

¿Qué pasó entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el año 2000, cuando la colombiana tenía 23 años y promocionaba su álbum ¿Dónde están los ladrones? en Argentina. El flechazo fue inmediato y la relación no solo fue sentimental: el hijo del entonces presidente Fernando de la Rúa se convirtió también en su mánager.

Durante una década fueron una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, en 2011 anunciaron su separación, lo que terminó en disputas legales.

Shakira rompe récord con su gira y protagoniza un momento histórico que impacta al mundo

De la Rúa demandó a Shakira por una millonaria suma alegando que abandonó su carrera por impulsar la de ella, mientras que la cantante lo contrademandó por uso indebido de fondos. El pleito concluyó años más tarde con la desestimación de la demanda y un distanciamiento total.

Hoy los rumores apuntan a que esas diferencias han quedado atrás y que Shakira y De la Rúa habrían retomado el contacto. Algunos incluso hablan de una posible segunda oportunidad en el amor o de nuevos vínculos comerciales. No obstante, ninguno de los dos lo ha confirmado.

Lo cierto es que Shakira emocionó al público en Tijuana al interpretar Día de enero, despertando la nostalgia de una época clave en su vida y carrera.