Nodal mintió sobre Cazzu y Ángela Aguilar, según médium: “Se la llevará entre las patas”

Christian Nodal habló de su ruptura con Cazzu y su boda con Ángela Aguilar, mientras una médium lanzó fuerte predicción.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Médium revela que Christian Nodal mintió sobre Cazzu y Ángela Aguilar
Christian Nodal contó cómo terminó con Cazzu y se casó con Ángela Aguilar, mientras una médium puso en duda su historia. (Fotos de AFP)

El nombre de Christian Nodal ha vuelto al centro de la atención tras conceder una entrevista a Adela Micha en La Saga. La conversación, de dos horas, alcanzó más de 4 millones de vistas en tan solo tres días.

¿Qué dijo la médium sobre el futuro de Nodal?

Bis, la médium, fue consultada en el programa Despierta América para analizar si las declaraciones del cantante eran sinceras o parte de una estrategia.

Christian Nodal y Cazzu
Nodal asegura que terminó seis veces su relación con Cazzu. (Foto Cristina Quicler / AFP)

Tras leer las cartas, concluyó que todo responde a una maniobra mediática y aseguró que Nodal no atraviesa su mejor momento. También advirtió que Ángela Aguilar, actual esposa del artista, saldrá afectada.

Bis agregó que el intérprete enfrenta problemas económicos y que no está siendo del todo honesto.

“¡Sí es una estrategia! No está en su mejor momento y entre las patas se lleva a la mujer que dice amar… Vamos a ver mañana. Mucho enredo, falta de economía... no mientas más”, afirmó durante la transmisión en vivo.

¿Cuándo terminaron Cazzu y Nodal?

Las declaraciones de la médium llegan después de que Nodal revelara en la entrevista que su relación con Cazzu tuvo varios altibajos y que ya habían terminado antes de reencontrarse con Ángela Aguilar.

Según el cantante, se separaron en seis ocasiones y fue el 8 de mayo de 2024 cuando decidió poner fin definitivo a su historia.

El intérprete de “Adiós amor” afirmó que jamás estuvo con Ángela mientras salía con Cazzu, y que hizo todo lo posible por mantener la relación con la artista argentina por el bienestar de su hija, Inti.

Sin embargo, confesó que ya no funcionaban como pareja: “Éramos roomies”. Explicó que no hubo una discusión, simplemente el amor se apagó. Incluso aseguró que Cazzu le dijo que buscara a otra mujer.

Pocos días después de esa ruptura definitiva, Nodal se reencontró con Ángela Aguilar y quedó enamorado de la mujer en la que se había convertido, por lo que decidió que sería la compañera de su vida.

La decisión de Ángela Aguilar que demuestra su cariño por la hija de Nodal
Christian Nodal reveló que Ángela Aguilar remodeló su casa pensando en Inti. (Foto Canal RCN).

¿Cuándo comenzó la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En la entrevista, Nodal confesó que durante la pandemia hubo algunos acercamientos con Ángela, pero que no prosperaron debido al encierro y la distancia. Desde entonces, no se habían vuelto a ver hasta mayo de 2024.

Ese reencuentro fue decisivo: se enamoró profundamente de Ángela y, apenas 21 días después de su separación de Cazzu, se casaron en una ceremonia espiritual el 29 de mayo de 2024.

Nodal aseguró que nada fue planeado y que lo hizo porque entendió que Ángela Aguilar era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Antes de la boda, explicó, le comunicó a la madre de su hija que estaba saliendo con alguien y que, al tratarse de una figura pública, los medios empezarían a hablar.

De esta manera, sostuvo que nada tomó por sorpresa a Cazzu y que nunca existió un tercero en su relación.

