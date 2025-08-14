Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nodal confiesa que se casó en Roma con Ángela Aguilar pocos días después de terminar con Cazzu

Christian Nodal compartió cuándo decidió casarse en Roma con Ángela Aguilar, revelando la fecha, el lugar y las razones de su boda.

Christian Nodal contó sobre su boda en Roma con Ángela Aguilar
Christian Nodal reveló detalles sobre su boda en Roma con Ángela Aguilar / (Foto de AFP)

Christian Nodal sorprendió al público al contar en una entrevista cómo fue su boda con Ángela Aguilar, hace más de un año en Roma y pocos días después de que su relación con Cazzu terminara. El cantante explicó que la ceremonia fue espiritual y realizada de forma repentina.

¿Cómo surgió el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

El artista aseguró que el vínculo con Ángela Aguilar nació durante la pandemia, cuando le envió una canción para colaborar "Dime cómo quieres". Según contó, desde el inicio admiró su talento y dejó claro que nunca existieron engaños en su acercamiento.

Christian Nodal cuenta la verdad de su boda en Roma con Ángela Aguilar
Christian Nodal compartió cómo decidió casarse en Roma con Ángela Aguilar / (Foto de AFP)

Nodal recordó que, en cuanto conoció a Ángela, sintió una conexión especial. Comentó que esta relación le hizo experimentar un amor distinto, al que describió como 'genuino' y 'basado en decisiones correctas'.

El artista destacó que la boda fue consecuencia de esa conexión más que de una planeación previa, y confesó que esa fue la razón por la cual se comprometió con Ángela tan solo 20 días después de su rompimiento con Cazzu.

¿Por qué Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron casarse en Roma?

El cantante contó que la decisión de casarse en Roma nació después de un concierto en Ensenada. Tras conversar con un joyero y un amigo, comenzó a organizar el viaje a Italia. Explicó que este plan coincidió con lo que describió como “la tormenta que se venía”, una referencia a situaciones personales que prefirió no especificar.

Según relató, durante el vuelo tomó la decisión definitiva:

“No fue nada planeado. En el avión dije: ella es, ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir. Es darlo todo por el todo”, afirmó el artista.

¿Tuvo que ver una revista en la revelación de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Nodal reveló que una revista tenía cientos de fotografías privadas de la pareja. Según indicó, su publicista le sugirió hacer pública la relación antes de que el medio lo hiciera, para mantener el control de la noticia. Esto ocurrió el 10 de junio de 2024.

Christian Nodal compartió cómo decidió casarse en Roma con Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman su relación en un concierto / (Foto de AFP)

Luego de que esto desatara una serie de comentarios y críticas en redes, Nodal fue contundente al destacar como sucedieron las cosas:

“Nosotros (con Cazzu) terminamos el 8 de mayo. Ya habíamos terminado seis veces, pero esa vez fue definitiva. En la relación con mi expareja, Ángela nunca existió" afirmó

El cantante añadió que presentó a Ángela Aguilar por primera vez durante un concierto, con el fin de que ningún otro medio obtuviera la exclusiva. Este momento marcó el inicio de la confirmación oficial de una de las relaciones más comentadas en la música regional mexicana.

