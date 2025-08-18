Altafulla desmiente ruptura con Karina García tras llamarla en concierto

El cantante Altafulla y la influenciadora Karina García rompieron el silencio sobre los rumores de una ruptura luego de que se mostraran muy felices en pleno concierto del artista.

¿Por qué se creía que Altafulla y Karina García habían terminado?

En los últimos días se rumoró una posible separación entre Altafulla y Karina García luego de que no se les volviera a ver juntos ni intercambiaran contenido en redes sociales.

Aunque muchos destacaron que su distancia se debía a que ambos están enfocados en sus respectivos proyectos, donde al barranquillero le ha tocado viajar bastante para ofrecer los conciertos que tiene agendados, muchos pensaron que dichas especulaciones eran ciertas.

¿Cómo desmintieron Altafulla y Karina García su supuesta ruptura?

En el más reciente concierto de Altafulla, este aprovechó para hacerle una videollamada a Karina García, cuya dinámica solía hacer en sus primeros shows desmintiendo que ambos hayan terminado y demostrando que su relación sigue estando mejor que nunca.

"Esto llevo tiempo que no lo hago y decía como no lo voy a hacer porque ajá, está por problemas... Regálenme una bulla a Kari", dijo.

Posteriormente, mientras sostenía el celular y le mostraba el público, interpretó la canción que le dedicó y en cuyo videoclip ella es protagonista, "Un coleto como yo".

Después antes de colgarle le expresó "Mi amor te amo" y le envió un beso.

Con esto, ambos dieron a conocer que siguen en romance pese a lo que se pueda estar especulando en redes sociales y que, efectivamente su distancia se debe a que los dos se encuentran cumpliendo sus respectivos compromisos.

Tras el romántico momento, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos se emocionaron y se alegraron de saber que siguen juntos, mientras que otros se mostraron un poco escépticos al respecto y detallaron que no los vieron tan naturales como antes.

Por ahora, los dos siguen trabajando y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido. Altafulla con su música y Karina García con sus entrenamientos para su enfrentamiento contra Karely Ruiz el 18 de octubre en el evento de Westcol 'Stream Fighters 4'.