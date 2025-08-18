Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón y Camilo revelaron que no quieren volver a hablar con Lady Tabares

Yina Calderón y Camilo Trujillo hicieron inesperada confesión sobre su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Camilo Trujillo y Yina Calderón
Camilo Trujillo y Yina Calderón hacen inesperada confesión/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón y el actor Camilo Trujillo sorprendieron a muchos de sus seguidores al revelar con quién de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia no se volverían a hablar.

¿Yina Calderón y Camilo Trujillo se reencontraron?

La influenciadora Yina Calderón se mostró junto a su hermana Juliana en la Dorada, Caldas, donde se reencontró con su excompañero del reality Camilo Trujillo, con quien sostuvo una buena relación en la competencia.

Yina Calderón con Camilo Trujillo

Yina Calderón no desaprovechó la oportunidad para hacerle una de sus incómodas preguntas y cuestionarlo sobre con quién de La casa de los famosos Colombia no se volvería a hablar y este sorprendió con su respuesta.

¿Qué dijeron Camilo Trujillo y Yina Calderón sobre Lady Tabares?

A través de las historias en una de las cuentas de Instagram de la empresaria, donde suma miles de seguidores, esta compartió la inesperada confesión del actor al respecto, donde señaló que no le volvería a hablar a la actriz Lady Tabares luego de que no le gustara lo que dijo sobre él.

"La verdad es que no puedo decir cualquier nombre, yo soy muy noble, pero yo creo que, con Lady, Lady me tiró muy dur* la verdad. No puedo con las personas así", expresó.

Por su parte, Yina Calderón lo apoyó y reiteró que en su caso es la misma persona.

Yina Calderón sobre Lady Tabares

"Yo tampoco, los reales con los reales", agregó.

Recordemos que, aunque, Yina Calderón y Lady Tabares fueron amigas dentro de la competencia y se apoyaron mutuamente, su amistad se terminó afuera del reality debido a que la actriz manifestó abiertamente su apoyo a Altafulla y se mostrara compartieron con la influenciadora la Jesuu, rival de Yina Calderón.

Dicha situación molestó a Yina Calderón, por lo que, decidió no continuar con su amistad con la actriz, pue sintió que la traicionó.

Por ahora, Lady Tabares no se ha pronunciado sobre el tema, ignorando dichos comentarios en su contra.

Mientras tanto, Yina Calderón y Camilo Trujillo sigue entreteniendo a sus seguidores con su encuentro, el cual habría sido porque ambos estarían trabajando en un mismo proyecto.

