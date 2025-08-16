Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra Guzmán es hospitalizada de nuevo: esto se sabe sobre su estado de salud

Una nueva hospitalización de Alejandra Guzmán causa preocupación; su salud vuelve a ser tema de conversación en redes.

Lisbeth Sarmiento
Hospitalizan a Alejandra Guzmán en México
Alejandra Guzmán preocupa tras hospitalización y rumores de complicaciones médicas. (Foto de AFP)

Alejandra Guzmán, una de las cantantes mexicanas más reconocidas a nivel internacional, nuevamente se encuentra hospitalizada. La prensa de su país ha revelado algunos detalles, mientras que sus seguidores no dejan de enviarle mensajes de apoyo y pronta recuperación.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en su cadera? ¿Por qué fue hospitalizada?

La intérprete de Eternamente bella ha estado en el ojo público en las últimas semanas por su estado de salud.

A sus 57 años, Guzmán siempre se ha mostrado fuerte y fiel a su estilo irreverente, pero llas alertas están encendidas desde hace semanas, cuando anunció la cancelación de todas sus presentaciones programadas para el segundo semestre del 2025. La decisión, explicó, se tomó por recomendaciones médicas.

Alejandra Guzmán revela su enfermedad y preocupa a sus fans
Tras rumores, Alejandra Guzmán reveló qué enfermedad padece y cómo la enfrenta en la actualidad. (Foto de AFP)

Poco después, la cantante reveló que había sido diagnosticada con hipertensión, una enfermedad incurable, lo que aumentó la preocupación entre sus seguidores. Este 15 de agosto, distintos medios mexicanos confirmaron que había sido ingresada nuevamente a un hospital, aunque sin detallar el motivo exacto de esta nueva hospitalización.


En medio del hermetismo, Guzmán sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales una imagen de una radiografía en la que mostró las prótesis de titanio que lleva en sus caderas desde hace años por las consecuencias derivadas por los biopolímeros. El gesto abrió la puerta a especulaciones sobre posibles complicaciones en esa zona.

De acuerdo con lo mencionado en el programa Ventaneando, la cantante estaría enfrentando problemas derivados de una hernia, lo que podría tener relación con la imagen que ella misma compartió. “Bueno, es lo que nos dijeron… Que estaba por una hernia hospitalizada. Ojalá que no, ojalá esté bien”, comentaron los presentadores en vivo.

Alejandra Guzmán cancela sus presentaciones del 2025. (Foto del Canal RCN)

Hasta ahora, ni la cantante ni su equipo de trabajo han confirmado ni desmentido esta versión.

¿De qué ha sido intervenida Alejandra Guzmán?

Los problemas de salud de Alejandra Guzmán no son nuevos. Durante años, ha enfrentado complicaciones por el uso de biopolímeros, una situación que la ha llevado a someterse a múltiples cirugías.

Su hermana, la también actriz Sylvia Pasquel, ha reconocido públicamente que Guzmán ha estado hospitalizada en numerosas ocasiones debido a este tema.

Con esta nueva hospitalización, el historial médico de la cantante vuelve a preocupar a sus seguidores, quienes han inundado sus redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos. Aunque la incertidumbre sigue, lo cierto es que Alejandra Guzmán no atraviesa su mejor momento de salud y el público espera verla recuperada muy pronto y cumpliendo con sus compromisos musicales.

