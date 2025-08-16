Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Belinda recomienda a Cazzu en programa mexicano

Belinda habría recomendado a Cazzu para participar en un programa mexicano, generando expectativa sobre su llegada a la televisión

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Belinda y Cazzu
Belinda recomienda a Cazzu en programa mexicano. (Foto GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) (Foto Mireya Acierto / AFP)

La cantante argentina Cazzu ha acaparado la atención en México durante su reciente visita, donde promocionó su libro y se reunió con fanáticos.

Artículos relacionados

Durante su estadía, diversos medios mexicanos comenzaron a especular su posible participación en un programa televisivo gracias a la recomendación de Belinda.

¿Para qué programa televisivo recomendó Belinda a Cazzu?

Según el periodista Javier Ceriani, la posibilidad más reciente es que Cazzu se sume a La Voz México como coach.

Originalmente, la producción buscaba que Belinda regresara al programa, pero tras declinar, recomendó a la artista argentina.

Belinda y Cazzu
Belinda recomendó a Cazzu a La Voz México. (Foto Rodrigo Varela / AFP) (Foto Frazer Harrison / AFP)

Este respaldo refuerza la presencia de Cazzu en el mercado mexicano, consolidando su carrera internacional y acercándola a un público más amplio.

Ceriani aseguró que la artista mexicana buscaba alguien de confianza para el programa y vio en Cazzu una opción ideal.

Artículos relacionados

La relación entre ambas ha sido estrecha, incluyendo colaboraciones mediáticas y gestos de apoyo.

“Cazzu representa el espíritu de la mujer latina, tendrá más éxito en México que en Argentina. [...] Belinda la está ayudando, quiere ayudar a Cazzu, ya lo hizo a través de Nacho Peregrinos [...] Habría recomendado a Cazzu para hacer el programa.”, comentó el periodista.

Además, agregó que si el trabajo se concreta, Cazzu tendría problemas por la residencia mexicana.

¿Cuáles son los problemas de Cazzu con la residencia mexicana?

Uno de los principales desafíos para que Cazzu asuma el rol de coach es su residencia en México y la situación migratoria de su hija, Inti.

Ceriani detalló que Christian Nodal actualmente no facilitaría el pasaporte mexicano de la menor, lo que podría afectar la decisión final de la producción.

Christian Nodal y Cazzu
Ceriani, periodista argentino, asegura que Christian Nodal se niega a darle la visa mexicana a Inti. (Foto Frazer Harrison / AFP)

Inicialmente, Cazzu había decidido que su hija naciera solo con nacionalidad argentina, pero tras la separación, Nodal solicitó incluir la nacionalidad mexicana, algo que la artista no aceptó en su momento.

Actualmente, según Javier Ceriani, Cazzu necesita que su hija obtenga la nacionalidad mexicana para poder cumplir con ciertos trámites relacionados con su posible participación en televisión nacional.

Artículos relacionados

No obstante, el periodista asegura que Christian Nodal, ahora esposo de Ángela Aguilar, se habría negado a facilitar el permiso para que la menor pueda tramitar su pasaporte mexicano.

“Y lo lógico es que Cazzu haga residencia en México. A ella le pueden pedir la visa, pero tiene un problema que Nodal no quiere solucionar. Antes quería y ahora no lo quiere hacer [...] Nodal, ahora no le quiere dar el pasaporte mexicano a su hija”, declaró el periodista.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Shakira canta tema para Antonio de la Rúa en México Shakira

Shakira canta“Día de enero” en México y dedica unas palabras: ¿indirecta para Antonio de la Rúa?

Shakira sorprendió en Tijuana al cantar “Día de enero”, tema para Antonio de la Rúa que no interpretaba desde hace más de una década..

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Esta sería la millonaria suma que Christian Nodal paga para la manutención de su hija Inti

Medios revelan la millonaria pensión que Christian Nodal pagaría para la manutención de su hija Inti tras su separación.

Médium revela que Christian Nodal mintió sobre Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal mintió sobre Cazzu y Ángela Aguilar, según médium: “Se la llevará entre las patas”

Christian Nodal habló de su ruptura con Cazzu y su boda con Ángela Aguilar, mientras una médium lanzó fuerte predicción.

Lo más superlike

Maluma, Pipe Bueno Maluma

Video viral: Maluma sorprende como DJ junto a Pipe Bueno en México

En redes sociales se hizo viral un video de Maluma y Pipe Bueno cantando en una discoteca en México, generando varias reacciones.

Shakira, Gerard Piqué Shakira

Shakira y Gerard Piqué venden su mansión en Barcelona: este sería su exorbitante valor

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO