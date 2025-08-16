Belinda recomienda a Cazzu en programa mexicano

La cantante argentina Cazzu ha acaparado la atención en México durante su reciente visita, donde promocionó su libro y se reunió con fanáticos.

Durante su estadía, diversos medios mexicanos comenzaron a especular su posible participación en un programa televisivo gracias a la recomendación de Belinda.

¿Para qué programa televisivo recomendó Belinda a Cazzu?

Según el periodista Javier Ceriani, la posibilidad más reciente es que Cazzu se sume a La Voz México como coach.

Originalmente, la producción buscaba que Belinda regresara al programa, pero tras declinar, recomendó a la artista argentina.

Belinda recomendó a Cazzu a La Voz México. (Foto Rodrigo Varela / AFP) (Foto Frazer Harrison / AFP)

Este respaldo refuerza la presencia de Cazzu en el mercado mexicano, consolidando su carrera internacional y acercándola a un público más amplio.

Ceriani aseguró que la artista mexicana buscaba alguien de confianza para el programa y vio en Cazzu una opción ideal.

La relación entre ambas ha sido estrecha, incluyendo colaboraciones mediáticas y gestos de apoyo.

“Cazzu representa el espíritu de la mujer latina, tendrá más éxito en México que en Argentina. [...] Belinda la está ayudando, quiere ayudar a Cazzu, ya lo hizo a través de Nacho Peregrinos [...] Habría recomendado a Cazzu para hacer el programa.”, comentó el periodista.

Además, agregó que si el trabajo se concreta, Cazzu tendría problemas por la residencia mexicana.

¿Cuáles son los problemas de Cazzu con la residencia mexicana?

Uno de los principales desafíos para que Cazzu asuma el rol de coach es su residencia en México y la situación migratoria de su hija, Inti.

Ceriani detalló que Christian Nodal actualmente no facilitaría el pasaporte mexicano de la menor, lo que podría afectar la decisión final de la producción.

Ceriani, periodista argentino, asegura que Christian Nodal se niega a darle la visa mexicana a Inti. (Foto Frazer Harrison / AFP)

Inicialmente, Cazzu había decidido que su hija naciera solo con nacionalidad argentina, pero tras la separación, Nodal solicitó incluir la nacionalidad mexicana, algo que la artista no aceptó en su momento.

Actualmente, según Javier Ceriani, Cazzu necesita que su hija obtenga la nacionalidad mexicana para poder cumplir con ciertos trámites relacionados con su posible participación en televisión nacional.

No obstante, el periodista asegura que Christian Nodal, ahora esposo de Ángela Aguilar, se habría negado a facilitar el permiso para que la menor pueda tramitar su pasaporte mexicano.