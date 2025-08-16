Karina García rompe en llanto tras someterse a un baño de hielo, ¿recuerda a Altafulla?

Para nadie es un secreto que Karina García se está preparando para su encuentro de boxeo y comparte detalles de su experiencia.

Artículos relacionados Talento nacional Pareja de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: “El amor nos separó”

¿Por qué Karina García se sumergió en un balde de hielo?

La creadora de contenido ha compartido varios detalles de su vida, y en esta ocasión no fue diferente. A través de TikTok mostró parte de su rutina de entrenamiento.

Posteriormente, enseñó a sus seguidores el momento en el que se sumergía en un balde lleno de hielo, donde se le observa concentrada en resistir el desafío del baño helado.

Sin embargo, la situación la sobrepasó y Karina terminó rompiendo en llanto, mientras una de sus amigas intentaba darle ánimos.

Artículos relacionados Karina García Karina García reapareció en medio de rumores de ruptura con Altafulla con noticia

¿Cómo se encuentra la relación entre Karina García y Altafulla?

Aunque ambos se encuentran en proyectos diferentes, Karina García se ha mostrado disciplinada y enfocada en fortalecer su marca personal, además de entrenar intensamente para prepararse de la mejor manera de cara a su encuentro de boxeo.

Por su parte, Andrés Altafulla ha compartido a través de sus redes sociales los proyectos y metas que persigue en la música, mostrando las canciones en las que trabaja y las colaboraciones que ha realizado con distintos artistas.

Artículos relacionados Mateo Varela ¿Mateo Varela le pedirá matrimonio a Norma Nivia? Este video desata sospechas

¿Karina García y Altafulla terminaron su relación?

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado su ruptura. Sin embargo, un video ha despertado especulaciones de que la creadora de contenido habría puesto fin a su relación con Altafulla, ya que en la descripción hizo una llamativa referencia a los hombres, asegurando que no podría vivir sin ellos.

Tras conocerse en La casa de los famosos Colombia y compartir distintos momentos dentro del reality, la pareja fue vista en distintos proyectos y ciudades de Colombia para seguir trabajando y persiguiendo sus sueños.