¿Mateo Varela le pedirá matrimonio a Norma Nivia? Este video desata sospechas

Tras estar en La casa de los famosos Colombia, Norma Nivia, Mateo Varela, Emiro Navarro, La Toxi Costeña y Melissa Gate tuvieron la oportunidad de compartir un viaje a San Andrés.

¿A dónde se fueron de viaje Norma, Emiro, Mateo, Toxi y Emiro?

Tras conocerse en el reality, los cuatro exparticipantes decidieron desconectarse de la rutina y disfrutar juntos de un día en el mar.

En redes sociales han compartido algunos de los planes que han realizado. Desde paseos en yate y noches de rumba, hasta comidas en grupo y otras actividades llenas de diversión.

Sin duda, ha sido una experiencia agradable que les ha permitido fortalecer la amistad y crear nuevos recuerdos después de coincidir en el programa.

¿Mateo Varela le pedirá matrimonio a Norma Nivia en el viaje?

En redes sociales, Mateo compartió un divertido video en el que aparece Norma pensando: “Seguro en este viaje me pide matrimonio”.

Sin embargo, la escena toma un giro inesperado al mostrar a Mateo disfrutando de un momento peculiar pues estaba enterrado en la arena.

La publicación desató múltiples reacciones entre los internautas, quienes no solo resaltaron el humor del clip, sino que también dejaron comentarios destacando lo tierna y encantadora que se ve la pareja.

¿Qué dijo Norma Nivia tras el video de Mateo Varela?

La actriz aclaró que el video fue únicamente con fines de humor y pidió que no se malinterprete su intención.

"Lo del matrimonio es molestando. Obviamente no estamos pensando en eso. Es humor"

Por el momento, Norma, Mateo, Emiro, La Toxi y Melissa seguirán disfrutando de las distintos momentos en San Andrés y compartirán más momentos para todos sus seguidores.