Jorge Herrera sorprendió a Claudia Bahamón con comentario sobre su físico tras salir de MasterChef

Claudia Bahamón se vio sorprendida por comentario sobre su físico por el actor Jorge Herrera antes de su salida de MasterChef.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jorge Herrera sorprendió a Claudia Bahamón con comentario
Jorge Herrera le hizo comentario a Claudia Bahamón sobre su físico. (Fotos Canal RCN)

El actor Jorge Herrera se despidió de la cocina más famosa de Colombia por segunda vez el pasado 3 de octubre tras haber regresado a la competencia días atrás.

¿Cuál fue el comentario que Jorge Herrera a Claudia Bahamón antes de su salida de MasterChef Celebrity?

Jorge Herrera logró volver a MasterChef Celebrity gracias a los votos de sus compañeros, sin embargo, no se salvó de ir a reto de eliminación en su primera semana de competencia.

Tras la decisión de los jurados, Claudia Bahamón le dio la despedida al actor, asegurándole que era la última vez que lo vería en este espacio.

Ha llegado el momento de nuevamente dejar el delantal y abandonar esta vez la cocina por última vez.

Precisamente, Claudia Bahamón aprovechó el momento para preguntarle a Jorge si tenía algún comentario sobre su físico y look, ya que en su primer paso por la competencia él siempre le hacía críticas al respecto.

Usted vino acá en el reto anterior y me dijo que estaba vestida de lámpara, dígame la última cosa.

Jorge Herrera en el reto de eliminación de MasterChef
Jorge Herrera le hizo comentario a Claudia Bahamón sobre su look antes de salir de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón al comentario de Jorge Rausch sobre su físico?

El actor no se quedó callado ante la pregunta de Claudia Bahamón y no dudó en darle su opinión sobre el look que tenía esa noche.

El recordado actor de Yo soy Betty, la fea le expresó a Claudia Bahamón que aunque sentía que se veía bien, no estaba del todo de acuerdo con su estilo y más por unos detalles en él.

Este uniforme que tienes hoy te viene bien, no entiendo mucho esto de los bolsillos de afuera, yo se los cocería hacia adentro, pero todo es de gustos.

Ante esta crítica de Jorge Herrera sobre su físico, la presentadora expresó la gracia que la causó y no dudó en decirle que se fuera de la cocina.

Váyase Jorge

¿Cómo se despidió Jorge Herrera de su segunda etapa en MasterChef Celebrity?

Jorge Herrera se despidió de MasterChef Celebrity entre un mar de sentimientos y emociones, ya que el actor aseguró sentirse agradecido por la oportunidad, pero descontento con el tiempo que logró.

Les agradezco que me hayan invitado, me parece una visita chévere, un poco breve, injusta y sobre todo porque me enfrentan a Ricardo.

Asimismo, el actor detrás de cámaras aseguró que para él MasterChef Celebrity fue una gran oportunidad para seguir expandiendo sus conocimientos.

Jorge Herrera en el reto de eliminación de MasterChef
Jorge Herrera se despidió de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)
