Marcela Reyes envió inesperado mensaje a la mamá de B-King

Marcela Reyes habló sobre su relación actual con la mamá de B-King, tras su muerte, y le envió inesperado mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Marcela Reyes sorprendió con emotivo mensaje a la mamá de B-King. (Foto Canal RCN).

Marcela Reyes sorprendió recientemente al enviarle un inesperado mensaje a Adriana Salazar, madre de B-King, tras el fallecimiento del cantante en México. La DJ colombiana expresó su dolor por esta pérdida que los ha marcado profundamente.

¿Cuál fue el mensaje que Marcela Reyes le envió a la madre de B-King tras su fallecimiento?

En una reciente entrevista con el periodista Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio, Marcela Reyes aprovechó el espacio para dirigir unas emotivas palabras a Adriana Salazar, madre de su exesposo B-King, quien fue hallado sin vida dentro de un costal a la orilla de una carretera en el Estado de México.

Marcela Reyes confesó que siente la presencia de B-King en su casa
El músico B-King fue hallado sin vida el 22 de septiembre de 2025 en México. (Foto: Canal RCN)

La reconocida DJ confesó que desde que se enteró de la muerte del cantante no ha dejado de pensar en su exsuegra, pues comprende el profundo dolor que debe estar atravesando tras la pérdida de su hijo.

“Yo le digo que no me la he sacado un solo momento del pensamiento. Todos los días le oro a Bayron y le pido que le dé fuerza, que le dé fortaleza, porque yo sé cómo se amaban, eran almas gemelas. No solo era una mamá: era una amiga, una cómplice. Y no me la saco del pensamiento, está en mis oraciones, espero que todo esto se aclare”.

Reyes también recordó el gran amor que sintió por B-King cuando eran pareja y los momentos que compartieron juntos como familia, junto a su hijo Valentino. Además, dejó entrever que, aunque ya no tenía contacto con la madre del cantante, está segura de que ella sabe cuánto lo amó.

“Ella sabe cómo amé a su hijo, ella lo sabe. Ella se sentaba acá con nosotros, ella sabe en el fondo de su corazón todo lo que amé, todo lo que yo di por ese hogar”.

¿Qué se sabe sobre la muerte de B-King hasta el momento?

Una vez los cuerpos de B-King y Regio Clown fueron hallados en territorio mexicano, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este atroz crimen.

B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia.
Familiares y amigos hicieron sentido homenaje para despedir a B-King. Foto | Buen día Colombia.

Los artistas colombianos, quienes habían sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, fueron encontrados dentro de costales blancos a la orilla de una carretera en el Estado de México, siete días después de su desaparición.

