Valentina Taguado le hizo confesión a Jorge Herrera tras su salida de MasterChef

El actor Jorge Herrera se despidió por segunda vez de la cocina de MasterChef Celebrity el pasado 3 de octubre.

¿Cómo se despidió Valentina Taguado de Jorge Herrera tras su salida de MasterChef?

Jorge Herrera le dijo adiós a la cocina más famosa de Colombia por segunda vez tras haber obtenido el beneficio de volver a la competencia por votación de sus compañeros.

El actor fue el elegido por los jurados para abandonar la competencia luego de presentar un arroz con mariscos, el cual en términos generales parecía estar bien, pero para los chefs el exceso de cocción le jugó una mala pasada al actor.

Tras conocerse que Jorge Herrera abandonaba la cocina, algunos de sus compañeros se mostraron conmovidos y hasta sorprendidos, ya que el experimentado actor llevaba pocos días de regresar.

A través de redes sociales algunos de sus compañeros le expresaron su cariño y admiración, una de ellas fue Valentina Taguado.

Don Yorsh, gracias por ser como es, tan apasionado y tan honesto, lo quiero mucho.

Valentina Taguado se despidió de Jorge Herrera tras su salida de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la confesión que Valentina Taguado hizo sobre Jorge Herrera tras su salida de MasterChef?

Jorge Herrera tras su salida de MasterChef Celebrity estuvo en el programa ¿Qué hay pa' dañar? en donde contó detalle de esta segunda experiencia.

Allí el actor fue entrevistado por Valentina Taguado, su excompañera de MasterChef Celebrity, quien dejó claro la gran admiración que tenía por él.

Tras esta entrevista, la locutora compartió una fotografía junto a Jorge Herrera y allí confesó que el actor tenía los mejores zapatos de todos los participantes de MasterChef Celebrity.

Qué honor conocerlo. Horrendos Ferraris de pisos que tiene, siempre lo diré qué estilo.

¿Cómo se despidió Jorge Herrera de MasterChef Celebrity?

El actor Jorge Herrera tras saber que era el eliminado de la noche dejó varios comentarios a sus compañeros y hasta a la presentadora Claudia Bahamón le hizo un comentario sobre su ropa.

Asimismo, detrás de cámaras el actor confesó que se sentía mal por haber salido tan rápido en su segunda etapa en la competencia de cocina.

No tiene lógica que el primer día yo haya llegado y ganado y de esa ganancia no se hubiese traducido en nada.