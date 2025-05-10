Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

MasterChef Celebrity: Michelle siguió consejo de Claudia y generó polémica: “Le echó la culpa”

Michelle Rouillard siguió un consejo de Claudia Bahamón, pero su plato no convenció y generó reacciones entre sus compañeros.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
MasterChef Celebrity: el error de Michelle Rouillard que generó reacciones en la cocina
El consejo de Claudia Bahamón que generó el malestar de Michelle Rouillard. (Foto: Canal RCN)

En el reciente reto creativo de MasterChef Celebrity, los participantes llegaron al set y se encontraron con fotografías de su infancia, un detalle que los llevó a revivir recuerdos y emociones.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió con Michelle Rouillard y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

La consigna del día era cocinar con la memoria gastronómica, dedicando el plato a su niño interior y llevándolo a la alta cocina. Aunque no había pin, ni delantal negro, sí estaba en juego una pequeña ventaja para el próximo reto.

Michelle Rouillard recordó lo feliz que era en su niñez, cuando vivía rodeada de animales en la finca de su familia.

Artículos relacionados

Contó que en ese entonces tenía todos los animales que quería y que ahora su gata a quien rescató de las calles se ha convertido en su gran amor. Además, destacó que su sonrisa sigue siendo la misma de cuando era niña.

Durante la preparación, Nicolás de Zubiría le preguntó a Michelle si alcanzaría a llegar al atril con lo que tenía planeado cocinar. Ella, con seguridad, respondió: “Cuando me pongo terca, también me salen las cosas”.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado. La actriz confesó frente a las cámaras que había seguido un consejo de Claudia Bahamón sobre cómo presentar su plato, lo que generó desacuerdo.

“Piensa si le hace falta algo o quieres llevar algo aparte”, fue lo que dijo Claudia.

Artículos relacionados

Michelle presentó un canelón de mariscos inspirado en su padre. Aunque era una pasta con proteína, llevó la salsa aparte, decisión que no fue bien recibida.

Algunos de sus compañeros reaccionaron ante su comentario: Ricardo aseguró que ella lo hizo por un consejo de Claudia, Alejandra opinó que “eso no se dice” y David bromeó diciendo que hay que ser responsable de los propios actos: “Le echó la culpa a Claudia”.

MasterChef Celebrity: el error de Michelle Rouillard que generó reacciones en la cocina
El consejo de Claudia Bahamón que generó el malestar de Michelle Rouillard. (Foto: Canal RCN)

¿Quién ganó el reto creativo en MasterChef Celebrity?

En este reto, Valentina Taguado, Pichingo y Ricardo Vesga apostaron por una torta de zanahoria, siendo Pichingo el único con buenos comentarios.

Luis Fernando Hoyos, Patricia Grisales, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, David Sanín y Raúl Ocampo se inclinaron por platos salados, destacándose el de Carolina, Violeta y David.

Los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso finalmente decidieron que la ganadora era Violeta Bergonzi, quien conquistó a los jueces con un plato que combinó lo colombiano y lo francés. Y será la encargada de escoger los grupos en el próximo reto.

MasterChef Celebrity: el error de Michelle Rouillard que generó reacciones en la cocina
El consejo de Claudia Bahamón que generó el malestar de Michelle Rouillard. (Foto: Canal RCN)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

MasterChef Celebrity: Este participante impresionó a los jueces con su plato de su infancia MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: un plato con sabor a infancia conquistó a los jueces en el reto creativo

Un plato que fusionó lo colombiano y lo francés conquistó el paladar de los jueces en MasterChef Celebrity y se llevó la ventaja.

MasterChef Celebrity: Así Valentina Taguado emocionó a todos al recordar su niñez MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Valentina Taguado conmueve entre lágrimas con sus recuerdos de infancia

Participantes de MasterChef Celebrity revivieron momentos de su infancia; Valentina Taguado conmovió al contar su anécdota.

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"

La salida de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025 generó molestia, críticas al veredicto y opiniones encontradas entre los participantes.

Lo más superlike

Shakira y su equipo: la verdad detrás del beso viral Shakira

¿Qué pasó con el beso viral de Shakira con un hombre misterioso? La cantante aclaró que sucedió

Shakira salió al paso y desmintió los rumores de romance tras la viralización de un video que mostraba un beso con un hombre misterioso.

Periodista de 29 años fallece tras lanzarse de un tercer piso por huir de ladrones en su propio hogar. Viral

Muere la periodista Sommie Maduagwu tras saltar de un tercer piso, huyendo de ladrones

Maluma

Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?