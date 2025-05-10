MasterChef Celebrity: Michelle siguió consejo de Claudia y generó polémica: “Le echó la culpa”

En el reciente reto creativo de MasterChef Celebrity, los participantes llegaron al set y se encontraron con fotografías de su infancia, un detalle que los llevó a revivir recuerdos y emociones.

Artículos relacionados Viral Falleció reconocido influencer a sus 23 años en plena transmisión en vivo

¿Qué ocurrió con Michelle Rouillard y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

La consigna del día era cocinar con la memoria gastronómica, dedicando el plato a su niño interior y llevándolo a la alta cocina. Aunque no había pin, ni delantal negro, sí estaba en juego una pequeña ventaja para el próximo reto.

Michelle Rouillard recordó lo feliz que era en su niñez, cuando vivía rodeada de animales en la finca de su familia.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

Contó que en ese entonces tenía todos los animales que quería y que ahora su gata a quien rescató de las calles se ha convertido en su gran amor. Además, destacó que su sonrisa sigue siendo la misma de cuando era niña.

Durante la preparación, Nicolás de Zubiría le preguntó a Michelle si alcanzaría a llegar al atril con lo que tenía planeado cocinar. Ella, con seguridad, respondió: “Cuando me pongo terca, también me salen las cosas”.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado. La actriz confesó frente a las cámaras que había seguido un consejo de Claudia Bahamón sobre cómo presentar su plato, lo que generó desacuerdo.

“Piensa si le hace falta algo o quieres llevar algo aparte”, fue lo que dijo Claudia.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity: Valentina Taguado conmueve entre lágrimas con sus recuerdos de infancia

Michelle presentó un canelón de mariscos inspirado en su padre. Aunque era una pasta con proteína, llevó la salsa aparte, decisión que no fue bien recibida.

Algunos de sus compañeros reaccionaron ante su comentario: Ricardo aseguró que ella lo hizo por un consejo de Claudia, Alejandra opinó que “eso no se dice” y David bromeó diciendo que hay que ser responsable de los propios actos: “Le echó la culpa a Claudia”.

El consejo de Claudia Bahamón que generó el malestar de Michelle Rouillard. (Foto: Canal RCN)

¿Quién ganó el reto creativo en MasterChef Celebrity?

En este reto, Valentina Taguado, Pichingo y Ricardo Vesga apostaron por una torta de zanahoria, siendo Pichingo el único con buenos comentarios.

Luis Fernando Hoyos, Patricia Grisales, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, David Sanín y Raúl Ocampo se inclinaron por platos salados, destacándose el de Carolina, Violeta y David.

Los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso finalmente decidieron que la ganadora era Violeta Bergonzi, quien conquistó a los jueces con un plato que combinó lo colombiano y lo francés. Y será la encargada de escoger los grupos en el próximo reto.