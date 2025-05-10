Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
MasterChef Celebrity: Valentina Taguado conmueve entre lágrimas con sus recuerdos de infancia

Participantes de MasterChef Celebrity revivieron momentos de su infancia; Valentina Taguado conmovió al contar su anécdota.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
MasterChef Celebrity: La emotiva reacción de Valentina Taguado al ver su foto de niña. (Foto: Canal RCN)

Al llegar los participantes de MasterChef Celebrity, se encontraron con sus fotos de infancia y revivieron los momentos más lindos de cuando eran niños.

¿Quiénes eran en esas fotos y cómo han cambiado los participantes de MasterChef Celebrity?

Mientras Claudia Bahamón les preguntaba a cada uno quién era en las fotos, Juan David Sanín causó risas al ver su imagen: era completamente rubio, y ahora su cabello es muy oscuro. “Sería una estrella de Hollywood”, comentó entre risas.

Michelle, por su parte, rememoró lo feliz que era cuando niña, al tener todos los animales que quiso en su casa; ahora tiene una gata, “es el amor mío”, y todos se sorprendieron de que su sonrisa no ha cambiado con el paso del tiempo.

“Sigo siendo un niño”, dijo Pichingo al ver su foto, riéndose por su estatura. Patricia mostró su imagen junto a Toni, un perro que tuvo un triste desenlace y que murió de pena moral; hoy también tiene un nuevo Tony en homenaje a él.

Alejandra confesó que tuvo una infancia feliz e inocente, mientras que varios de sus compañeros de cocina se burlaban entre ellos, como Richi y Luis Fernando Hoyos, algo que Carolina Sabino también confirmó.

Richi destacó que las únicas fotografías que estaban en el mostrario eran la suya y la de Paty: “Será que en esa época no existía la foto a color”, dijo en medio del confesionario. Además, recordó que su foto fue tomada en el Parque Nacional de Bogotá, y que fue el menor por muchos años, siendo muy feliz.

Violeta Bergonzi, por su parte, reveló que fue muy consentida y que eso es lo mismo que intenta hacer con sus hijos, al igual que sus padres con ella; confesó que odiaba los vestidos.

Raúl Ocampo también compartió una anécdota de su infancia que lo marcó de manera positiva.

¿Qué recuerdos y emociones despierta la infancia de Valentina Taguado?

Sin embargo, cuando llegó el turno de Valentina Taguado, conmovió al ver su foto con una muñeca de porcelana y explicó que por ese juguete su mamá la llama así, por su parecido.

Además, confesó que, si no lo cuidan, se puede romper muy fácilmente. Entre lágrimas, habló de los sacrificios que hizo su mamá para que ella estuviera bien y envió un mensaje para quienes tienen una infancia tranquila:

“Siéntanse lo más agradecidos del mundo, porque te marca un montón. A pesar de que no fue tranquila, mi mami hizo de todo para que viviéramos momentos muy felices”.

