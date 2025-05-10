Karina García se sinceró: esto quiere hacer ahora con su vida sentimental tras Altafulla

Recientemente Westcol invitó a cenar a Karina García en un lujoso restaurante en la que pagó una millonada por un corte de carne bañado en oro y una champaña millonaria.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla sorprendió con un video cantando despechado tras su ruptura con Karina García

¿Qué pasó en la cena entre Westcol y Karina García?

Desde el inicio, Westcol se mostró cercano y atento con la modelo paisa, la salida que fue transmitida en vivo, los seguidores de ambos pudieron ser testigos de lo que hablaron y el alto valor que pagó el empresario por la cena.

Durante la comida, ambos compartieron una conversación amplia y sin filtros, en la que la paisa reveló varios detalles de su pasado, como cuando vendía comida en el parque o trabajaba en una panadería.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

Por su parte, Westcol le dijo que era una dura por todo lo que ha logrado en su vida. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue cuando le preguntó a Karina García qué quería hacer ahora en su vida sentimental.

Cabe recordar que, la semana pasada, la influencer emitió un comunicado donde dejó claro que, luego de varios días sin tener comunicación con Andrés Altafulla, daba por terminada su relación sentimental con el cantante barranquillero.

Karina García habla sin filtros sobre su vida sentimental tras ruptura con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre su vida sentimental tras su relación con Altafulla?

Westcol le preguntó sin filtros: 'Karina, ¿piensas quedarte soltera para siempre o qué?' y, sin dejarla responder, le aconsejó que se quedara soltera por mucho tiempo.

Artículos relacionados Viral Falleció reconocido influencer a sus 23 años en plena transmisión en vivo

Por su parte, Karina García dijo: “Yo no pienso en eso por ahora; estoy muy enfocada en mis cosas, en mi marca y en mis hijos. Soy muy hogareña, entonces no he pensado en eso ni siquiera”.

Westcol, por su parte, le confesó a Karina García que ahora está muy tranquilo, pero que ya lleva un buen tiempo soltero, aunque sin cerrar la puerta a tener algo con alguien de momento: “Yo quiero una relación seria”, dejó claro Westcol.

Karina García habla sin filtros sobre su vida sentimental tras ruptura con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Altafulla se ha mostrado en redes sociales no solo cantando su canción 'Paila', que está en medio de la promoción de su lanzamiento, sino que también se viralizó un video de él cantando y tomando licor, mostrando un lado más despechado.