Altafulla sorprendió con un video cantando despechado tras su ruptura con Karina García

El cantante barranquillero Andrés Altafulla mostró su lado más emocional tras la confirmación de su ruptura con Karina García.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video Altafulla cantando despechado
Altafulla se muestra despechado en video viral. (Foto: Canal RCN)

Luego de que Karina García se pronunciará en redes sociales y confirmara su ruptura con Andrés Altafulla, el cantante barranquillero se mostró en un video donde se le ve cantando y bebiendo, al parecer despechado.

¿Qué cantaba Altafulla tras su ruptura con Karina García?

Por estos días el cantante barranquillero ha estado muy activo en redes sociales y presente en varios eventos y medios de comunicación con el lanzamiento oficial de su canción ‘Paila’ que por esta razón se encuentra en la ciudad de Montería.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia apareció en un video cantando la famosa canción de Grupo Firme El beneficio de la duda.

En las imágenes, se le observa con camiseta negra en medio del agua, sobre una lancha sosteniendo en su mano una copa de licor. A grito herido, el barranquillero interpreta el fragmento “sufriendo por estupideces” mientras bebe el líquido.

Por supuesto, los comentarios de los internautas y reacciones al ver el video no se hicieron esperar: “Él también está sufriendo”, “Ahí sí tiene señal para hacerse el dolido” o “A los tacaños no se les da beneficio de la duda”, fueron algunas de las reacciones.

Otros, en cambio, lo defendieron: “Altafulla es muy humilde, corazón y sentimiento. Él no está pendiente de lujos ni de nada de eso, y Karina está acostumbrada a lujos”, comentó una internauta.

¿Qué pasó con Karina García, luego de que le terminará públicamente a Andrés Altafulla?

Y todo esto se da luego de que Westcol invitara a cenar a Karina García en la noche del viernes. Ella salió con un vestido rojo, y todo esta siendo transmitido en vivo.

Un auto de lujo la recogió y la llevó a un restaurante donde, según se conoció, la cuenta fue de aproximadamente 25 millones de pesos, en los que el streamer y la modelo paisa disfrutaron de una carne bañada en oro y una champaña de 5 millones de pesos.

La conversación entre ellos dio mucho de qué hablar; incluso, se rumora que Westcol siente algo por Karina debido a su trato, lo que haría pensar que va más allá de una simple amistad entre el youtuber y la influencer.

