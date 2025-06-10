Yina Calderón se retractó y aclaró que el joven fallecido no era su novio

En un video que rápidamente se viralizó en TikTok, Yina Calderón apareció entre lágrimas asegurando que “el amor de su vida” se había quitado la vida. La empresaria explicó que se trataba de un hombre llamado David Montes, a quien nunca expuso en redes sociales, y que todo ocurrió mientras ella asistía al concierto de Luis Alfonso en Bogotá.

Yina Calderón habría tenido una pérdida | Foto de Buen día, Colombia.

“Se mat* mi novio, el amor de mi vida, el que yo nunca mostraba… Se mat*, se llama David Montes. Yo estaba en el concierto de Luis Alfonso cuando estábamos peleando, porque él siempre tuvo novia, y a mí no me gustan los hombres con novia”, expresó Calderón.

Según relató, fue precisamente la novia del joven quien se comunicó con ella para informarle la trágica noticia y contarle cómo ocurrieron los hechos.

¿Por qué Yina Calderón dijo que el joven que murió era su novio?

Ahora bien, horas después de que este video se viralizara en redes sociales, Yina Calderón reapareció en estado de sobriedad por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para hablar sobre la muerte de esta persona.

Yina Calderón estuvo en el concierto de Luis Alfonso | Foto del Canal RCN.

Según explicó, el joven no era realmente su novio, aunque sí lo consideraba alguien muy especial en su vida, por lo que la noticia de su fallecimiento la desestabilizó profundamente.

Calderón reveló que el joven tenía 22 años y que mantenían una relación muy cercana. Además, mencionó que tanto ella como la novia “de toda la vida” del fallecido y su familia estaban muy afectados por lo ocurrido.