Yina Calderón se pronunció tras la muerte de un ser querido: “Lo amaba”

Yina Calderón rompió tras la desgarradora pérdida que tuvo por parte de un ser querido al que le decía “novio” de cariño.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yina Calderón rompió el silencio tras el fallecimiento de un ser querido.
¿Qué dijo Yina Calderón tras el fallecimiento de un ser querido? | Foto: Buen Día, Colombia

Yina Calderón se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país por su polémica personalidad y ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, la influenciadora se ha convertido en tendencia en las últimas horas al confirmar que tuvo una desafortunada pérdida de un ser querido y sus fanáticos generan gran preocupación mediante las diferentes plataformas digitales.

¿Cuál fue la pérdida que tuvo Yina Calderón?

Es clave mencionar que Yina Calderón ha acaparado la atención mediática en las redes sociales al romper en llanto tras la pérdida que tuvo de una persona especial, su nombre es: David Montes.

Yina Calderón rompió el silencio tras el fallecimiento de un ser querido.
¿Quién era el allegado de Yina Calderón que falleció recientemente? | Foto: Buen Día, Colombia

Recientemente, Yina compartió a través de su cuenta secundaria de Instagram en la que cuenta con más de 783 mil seguidores un desalentador video en el que compartió las siguientes palabras:

“Por más de que trato, no dejo de pensar en David. O sea, ¿por qué se habrá quit#d0 la vida? Se veía tan bien. El sábado me llamó un poco de veces. Era un hombre de 22 años, muy joven”, añadió Yina.

Sin duda, Yina manifiesta la profunda tristeza que sintió tras el fallecimiento de su ser querido, pues, expresó que de cariño le decía “novio”, aunque reveló que no lo era:

“Él tenía una familia que lo amaba. Una novia que lo amaba. Tan lindo que era conmigo mi pollo. Yo le decía novio mío. La novia también, superbién conmigo. La verdad, no sabía qué lo llevó a tomar esta decisión. La d3ptrsi0n es muy fuerte”, argumentó la influenciadora.

Desde luego, los seguidores de Yina Calderón le han enviado emotivos mensajes tras la desafortunada pérdida que tuvo, al compartir la desalentadora noticia en sus redes sociales.

¿Dónde y cuándo será el próximo enfrentamiento de Yina Calderón?

En las últimas semanas, Yina Calderón ha compartido mediante sus redes sociales la gran preparación que ha llevado a cabo para su próximo enfrentamiento con la creadora de contenido digital Andrea Valdiri, el 18 de octubre a las afueras de la ciudad de Bogotá.

Yina Calderón rompió el silencio tras el fallecimiento de un ser querido.
¿Dónde y cuándo será el próximo enfrentamiento de Yina Calderón con La Valdiri? | Foto: Buen Día, Colombia

Por su parte, el evento está encabezado por el reconocido influenciador digital WestCol, quien dirigirá el enfrentamiento llamado: Stream Fighters 4 en el que varios internautas se encuentran a la expectativa de este torneo.

