Famoso actor confiesa su grave enfermedad diagnosticada por quinta vez: “El cáncer ha regresado"

Reconocido actor y cantante preocupó a sus seguidores tras confesar que es diagnosticado de cáncer por quinta vez.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es el reconocido actor que fue diagnosticado de cáncer? | Foto: Freepik
¿Quién es el reconocido actor que fue diagnosticado de cáncer? | Foto: Freepik

En los últimos días, el nombre de un polifacético actor y cantante se ha convertido en tendencia a través de sus redes sociales tras confirmar que padece de cáncer por quinta vez, generando gran preocupación por parte de sus seguidores.

¿Quién es el famoso actor que es diagnosticado de cáncer por quinta vez?

Sin duda, uno de los actores y cantantes mexicanos llamado: Mauricio Martínez, ha acaparado la atención mediática de todos sus seguidores tras confirmar el grave estado de salud en el que se encuentra en la actualidad.

Reconocido cantante causa preocupación al ser diagnosticado de cáncer.
Esto dijo Mauricio Gómez tras su diagnóstico de cáncer. | Foto: Freepik

El pasado 5 de octubre, el actor Mauricio Martínez compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 293 mil seguidores, una fotografía junto a un comunicado en el que anunció que está en una difícil batalla contra el cáncer:

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga. Pero doy gracias a Dios porque los tumores que me encontraron son de bajo grado”, añadió el artista.

Sin duda, Mauricio compartió esta noticia con sus seguidores, expresando que a lo largo de su vida se ha enfrentado a difíciles complicaciones de cáncer y, en esta ocasión, esta enfermedad lo acompaña por quinta vez:

“Hoy soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez. Continúo en la lucha y aquí estoy, sano y fuerte. Con una sonrisa nuevamente después de dos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro”, añadió Mauricio.

¿En qué se ha destacado Mauricio Martínez a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Desde que Mauricio Martínez compartió su diagnóstico de cáncer en las diferentes plataformas digitales, muchos de sus seguidores le han enviado motivacionales mensajes para que tenga una pronta recuperación.

Por su parte, el cantante ha demostrado la gran habilidad que tiene en el campo artístico al resonar a través de las diferentes plataformas digitales con el éxito de canciones como: ‘Yo te pido amor’, ‘Solo otra vez’, Abrázame muy fuerte’ y ‘Luna mágica’.

Así también, Mauricio ha tenido la oportunidad de participar en varios musicales teatrales en los que no solo ha fusionado su talento en la música, sino que también en la producción de: ‘Atrévete a soñar’.

