Karina García se confesó sobre su verdadera relación con sus papás

La influenciadora Karina García se sinceró sobre la relación que ha tenido con sus padres luego de conocerse que fue educada por su abuela.

¿Qué dijo Karina García sobre su papá?

La influenciadora estuvo en entrevista en 'El show de Tenay', donde fue interrogada sobre su relación con sus papás.

Según explicó ella se dio cuenta que no tenía papá a los 12 años cuando las amigas hablaban de los suyos.

"Fue difícil, de pronto si no hubiera contado con la ausencia de mi papá, me hubiera ahorrado muchos traumas en mi vida", dijo.

Recordemos que, Karina contó que su papá estuvo en la cárcel y por eso nunca lo tuvo a su lado y lo conoció hace pocos años, pero no tuvieron más comunicación.

Señaló que luego de que ella comenzó a preguntar por su papá, él le enviaba cartas desde prisión, pero ella no entendía.

La paisa destacó que, actualmente no sabe nada sobre su papá, pues desconoce si vive o no, pero no le guarda ningún tipo de rencor.

Karina García indicó que, debido a la ausencia de papá siempre quiso que sus hijos tuviera una figura paternal presente, pero no lo logró como hubiera querido.

¿Qué dijo Karina García sobre su mamá?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia indicó que la relación con su mamá fue bastante completa, pero actualmente están bien.

"La relación de mi mamá y yo ha sido muy extraña, fue una relación bastante compleja, ahora que estoy más madura mejor hablemos del presente, ella se siente orgullosa de mí, no puede creer la hija que tiene en este momento, pero en realidad nuestra relación fue difícil", dijo.

De igual manera, mencionó que la familia de ella no la quiere ni poquito, pero no quiso hablar del tema.