Estas son las 20 profesiones en riesgo de reemplazo por la IA, según estudio de ChatGPT

La inteligencia artificial (IA) ya hace parte de la cotidianidad, así que suele generar temores por el hecho de que se mantiene la idea de que esta herramienta podría llegar a reemplazar a la humanidad.

ChatGPT es de las IA más consultadas en el mundo. Recientemente, OpenAI compartió un informe en el que dio a conocer las profesiones que estarían en riesgo laboral, puntualmente en Estados Unidos, por el avance que ha tenido la IA.

¿Por qué las profesiones corren riesgo de reemplazo por la IA?

El comercio ha venido mostrando ser reemplazado por las nuevas tecnologías, entre otras más áreas. Es así como a través de un estudio se usó una metodología para comparar el desempeño humano con el de la IA.

El miedo de que la IA reemplace a los humanos es latente | Foto Freepik.

Entre los resultados, el comercio minoristas es el primero que más afecta, pues los chatbots lo superaron; lo mismo ocurrió con el comercio mayorista, con un 53% superado por la tecnología.

Sin embargo, son distintos los sectores que se ven complejos por el impacto de la IA. En total, se compartió una lista de 44 profesiones catalogadas como vulnerables porque serían más rápidamente reemplazadas en el mercado laboral, aunque las primeras 20 serían las más propensas a "desaparecer".

Lo sorprendente es que en la lista hay oficios que se consideran meramente humanos, tales como los investigadores o detectives privados, según recopilaciones de Daily Mail.

En el informe, también se relata que se pusieron a prueba ejecutar tareas específicas de enfermeras e ingenieros con la IA y el resultado fue fortuito. Mientras tanto, el área de la información demostró menos vulnerabilidad.

Hay profesiones propensas a dejar de ser por la IA | Foto Freepik.

¿Cuáles son las profesiones con riesgo de reemplazo por la IA?

A continuación, la lista de las 20 profesiones con más riesgo de reemplazo por la IA, con sus respectivos porcentajes, tal como se consigna en el informe GPDval 2025:

