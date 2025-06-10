El cambio de Michelle Rouillard: así lucía la participante de MasterChef Celebrity en su infancia
Los seguidores de Michelle Rouillard quedaron sorprendidos al ver una foto de su niñez y evidenciar el cambio que ha tenido.
Michelle Rouillard sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una foto que evidenció cómo el cambio que ha tenido a lo largo de los años. La participante de MasterChef Celebrity 2025 continúa llamando la atención gracias a su amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento.
¿Cuál fue la foto de Michelle Rouillard que enterneció en redes?
El Canal RCN compartió una publicación que llamó la atención de miles de usuarios en redes: una imagen comparativa de Michelle Rouillard cuando era niña y otra actual, exponiendo cómo ha cambiado con los años. La foto generó reacciones por parte de los internautas, quienes destacaron el cambio que ha tenido.
En la publicación, Michelle aparece sonriendo, mostrando un parecido evidente entre su versión infantil y la mujer que hoy es reconocida por su participación en MasterChef Celebrity. Los seguidores resaltaron su naturalidad y coincidieron en que “sigue teniendo la misma expresión tierna que en su infancia”.
¿Quién es Michelle Rouillard y cómo ha evolucionado su carrera?
Michelle Rouillard es una figura franco-colombiana conocida por su versatilidad en distintos ámbitos del entretenimiento. Nació en Popayán, Cauca, y alcanzó la fama tras obtener el título de Señorita Colombia 2008-2009. Posteriormente, participó en Miss Universo 2009, donde resaltó por su elegancia y carisma.
Los seguidores destacan que su trayectoria demuestra una evolución constante: de reina de belleza a actriz, modelo y guía en temas de autoconocimiento, lo que la ha mantenido vigente y cercana a su público.
¿Cómo ha sido el paso de Michelle Rouillard por MasterChef Celebrity 2025?
Su participación en la temporada de MasterChef Celebrity 2025 ha sido tema de conversación en redes sociales. Rouillard reveló que su ingreso fue inesperado, pues reemplazó a otro participante a último momento, lo que le impidió prepararse como sus compañeros.
Durante el programa, Michelle ha destacado por su carácter competitivo y su pasión en la cocina. Ha recibido elogios del jurado y ha logrado subir al balcón en varias ocasiones, aunque afirma que también ha tenido momentos de frustración al sentir que no siempre alcanza sus propias expectativas.
En redes sociales, su paso por el programa ha dividido opiniones: algunos usuarios aseguran que es una de las competidoras más auténticas, mientras que otros cuestionan algunas de sus salvaciones. Pese a ello, la participante continúa demostrando su talento y determinación frente a los retos de la cocina televisiva.