Aida Victoria Merlano encendió las alarmas por su estado de salud, ¿qué le pasó?

Aida Victoria Merlano, quien con frecuencia llama la atención en redes sociales, nuevamente apareció, pero esta vez no para divertir con su contenido, sino para compartir con sus seguidores que se encuentra atravesando un proceso difícil de salud.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón fue captada pasada de copas tras concierto de Luis Alfonso

¿Qué le pasó Aida Victoria Merlano y por qué preocupó a sus seguidores?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido acumula millones de seguidores, publicó una fotografía en la que se mostró visiblemente afectada.

Artículos relacionados Karina García Isabella Vargas rompió el silencio sobre ruptura de Karina García y Altafulla tras importante logro

“No me hablen, llevo tres días enferma”, fueron las palabras que la influenciadora agregó junto a la imagen que subió por medio de las historias de la red social mencionada.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

¿Cuál es el estado de salud de Aida Victoria Merlano?

Aunque en sus historias no reveló mayores detalles de lo que le sucedió, si se puede apreciar en la instantánea que los últimos días habrían sido difíciles, pues en esta oportunidad no apareció luciendo arreglada como es habitual, sino con una apariencia un poco más descomplicada.

Como era de esperarse, la situación generó preocupación entre los internautas, quienes se mostraron interesados en conocer detalles de lo ocurrido.

¿Qué ha pasado con Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada?

Tras terminar su relación con Juan David Tejada, con quien sostuvo un noviazgo de varios, la influencer no se ha referido al tema, a excepción del día en el que se pronunció para confirmar el fin de su relación.

En su momento, Merlano dio a conocer que tomó la decisión de poner punto final a su noviazgo tres días después de dar a luz a su hijo Emiliano, sin embargo, confesó que prefirió guardar silencio para poner como prioridad su tranquilidad y la de su pequeño.

Tras confirmar su ruptura, la joven creadora digital se ha mostrado enamorada de su nueva faceta como mamá y dando conocer cómo ha vivido esta etapa en la que su hijo se ha convertido en su centro y en la motivación para seguir adelante pese a las adversidades.

Por ahora, seguidores de la joven, esperan poder conocer más noticias de su estado de salud.