Exnovia de Jorge Rausch reveló que fue víctima de robo en su propio edificio
A través de redes sociales, Nathalie Monsalve contó su testimonio sobre el millonario robo que sufrió en los últimos días.
Nathalie Monsalve, exnovia de Jorge Rausch,uno de los exigentes jurados que hace parte de esta décima temporada de MasterChef Celebrity, reveló en las últimas horas que sufrió el robo de un millonario objeto hace un par de días.
¿Cuál fue el millonario robo que sufrió, Nathalie Monsalve, exnovia de Jorge Raushc?
A través de su cuenta de Instagram, la joven hizo una famosa dinámica en la que mientras se maquillaba, contó el ‘Storytime’ de cómo fue que le r0baron su vehículo pese a que se encontraba guardado en un parqueadero.
“El lunes en la mañana yo llegué al parqueadero de mi edificio y yo estaba medio segura de donde había parqueado, entonces yo buscando el carro, era como donde está el carro, pero no lo veía”, comentó la influenciadora durante el video.
Pese a los intentos del personal por encontrar el vehículo, finalmente se dieron cuenta de que no se encontraba en el lugar, por lo que tuvieron que acudir a otra medida para poder hallar respuestas sobre lo que le había sucedido al auto.
¿Por qué la exnovia de Jorge Rausch dio de qué hablar en redes sociales?
De acuerdo con lo mencionado por Monsalve fue gracias a su tarjeta de estacionamiento que lograron darse cuenta de que el carro fue hurtado, pues ella ingresó a su lugar de residencia el día domingo a las 5:00 p.m. exactamente, y la persona que cometió el delito salió del lugar a la 1:00 a.m. del día siguiente, es decir el lunes.
Según lo reveló Nathalie en medio de sus declaraciones, al conocer que, en efecto, su carro fue sacado del lugar, quedó en shock, además de mencionar que fue un fin de semana difícil debido a que este desafortunado hecho coincidió con la ruptura con su novio.
Tras el hurto, la expareja del reconocido chef colombiano se comunicó directamente con las autoridades correspondientes, sin embargo, la respuesta que obtuvo fue que solo quedaba esperar a que apareciera y que debía llamar al seguro.
Aunque el panorama era el más desalentador para la creadora de contenido, el video concluyó confirmando que su carro afortunadamente apareció.
