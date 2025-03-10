Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado revela las señales del bombardeo de amor y cómo evitar caer en manipulación

Valentina Taguado explicó cómo identificar el bombardeo de amor, una estrategia de manipulación que muchos confunden con amor.

Por: superlike.com
Valentina Taguado explica cómo detectar el bombardeo de amor
Valentina Taguado revela cuáles son las señales del bombardeo de amor / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido, Valentina Taguado sorprendió al revelar algunos consejos para detectar el bombardeo de amor, una práctica que puede parecer romántica, pero que en realidad busca manipular emocionalmente.

¿Cuáles son las señales del bombardeo de amor según Valentina Taguado?

De acuerdo con la explicación que dio Taguado en '¿Qué hay pa dañar?', existen varias conductas que suelen confundirse con muestras de afecto, pero que en realidad hacen parte de un patrón manipulador. Sus características principales son:

  • Mensajes y promesas excesivas en poco tiempo: frases como “eres mi alma gemela”, en apenas una semana, activan la dopamina y generan una sensación de adicción.
  • Regalos exagerados: no son detalles románticos, sino una forma de generar deuda emocional.
  • Disponibilidad total e invasiva: escribir a todas horas parece atención, pero en realidad es sobreestimulación.
  • Idealización extrema: poner al otro en un pedestal crea apego y luego un doloroso contraste.
  • Compromisos acelerados: hablar de matrimonio o mudanza en pocas semanas satura la capacidad crítica del cerebro.
  • Contraste revelador: lo que luce como amor intenso es, en verdad, una trampa emocional.
¿Cuáles son las señales del bombardeo de amor, según Valentina Taguado?
Las conductas que suelen confundirse con muestras de afecto / (Foto de Freepik)

Según explicó la conductora del programa de CanalRCN.com, este ciclo produce dependencia y refuerza la confusión entre atención y amor genuino.

¿Qué dijo Valentina Taguado acerca del bombardeo de amor?

Valentina también resaltó que este tipo de actitudes no nacen del interés genuino, sino de la intención de involucrar a la otra persona en un ciclo de manipulación.

Explicó que, después de la etapa inicial en la que todo parece ideal, suele aparecer el abandono y, más tarde, pequeños gestos de consuelo que hacen que la persona permanezca enganchada.

Valentina Taguado habla del bombardeo de amor
Valentina Taguado revela detalles del bombardeo de amor / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

Los internautas destacaron que estas prácticas suelen estar relacionadas con personalidades narcisistas, que usan conscientemente este patrón para inflar su ego y ejercer control.

Además, algunos usuarios comentaron que salir de esa dinámica puede ser difícil, sobre todo cuando hay dependencia económica o emocional.

La reflexión final de Valentina Taguado fue clara: es fundamental tener amor propio y reconocer a tiempo estas señales para evitar caer en un ciclo dañino.

¿Qué recomiendan los expertos ante las señales del bombardeo de amor?

Expertos en salud mental recomiendan poner límites claros y no dejarse llevar por la intensidad de esta dinámica.

Aconsejan detenerse, observar con calma y escuchar la intuición para identificar si la atención es genuina o si forma parte de un patrón manipulador.

¿Qué recomiendan los expertos ante las señales del bombardeo de amor?
Recomendaciones de expertos ante el bombardeo de amor / (Foto de Freepik)

También sugieren mantener redes de apoyo y pedir ayuda profesional si es necesario. Hablar con personas de confianza ayuda a ver señales que uno mismo no percibe.

En caso de confirmar la manipulación, la mejor recomendación es: tomar distancia, incluso llegar al “contacto cero”, ya que la velocidad y la intensidad excesiva siempre son señales de alerta.

