De la Rúa no se despega de Shakira: así lo captaron otra vez en su concierto en Nueva York
Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a ser noticia tras un video viral durante el concierto de la colombiana en Nueva York 2025.
Un nuevo episodio en la vida personal de Shakira vuelve a ser tendencia en redes sociales. La aparición de Antonio de la Rúa, su expareja, en un concierto reciente de la cantante en Nueva York, ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones sobre un posible reencuentro sentimental.
¿Qué se sabe del video de Antonio de la Rúa en el concierto de Shakira?
Durante el Global Citizen Festival en Nueva York, un video se volvió viral en cuestión de horas. En él se aprecia a Antonio de la Rúa, exnovio y exmánager de Shakira, entre el público a la espera del inicio del show.
La presencia del argentino no pasó desapercibida para los fanáticos, quienes comenzaron a compartir el video en redes sociales.
Algunos seguidores señalaron que, durante la interpretación de varios temas, la cantante habría lanzado un gesto cariñoso hacia él.
Según los internautas, incluso se vio cómo Shakira le lanzó un beso desde el escenario, lo que reavivó los rumores sobre una posible reconciliación.
¿Cuál ha sido la historia de Shakira y Antonio de la Rúa?
La relación entre la artista barranquillera y el empresario argentino fue una de las más sonadas en los 2000. Estuvieron juntos por más de diez años y, durante ese periodo, Antonio fue pareja y mánager de la intérprete.
Tras su separación, enfrentaron un proceso legal en el que él la acusaba de manejo indebido de ganancias. El caso fue detenido en 2011 por falta de pruebas.
Quince años después, los rumores sobre un nuevo acercamiento sorprendieron. En 2024 fueron vistos cenando en Miami, lo que ya había despertado sospechas. Meses después, en un concierto en México, Shakira interpretó “Día de enero”, canción que en su momento le dedicó a De la Rúa, hecho que no es recordado por sus seguidores.
¿Qué se sabe acerca de los proyectos personales de Antonio de la Rúa y Shakira?
Shakira atraviesa una etapa intensa en su carrera con el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran (2024), un álbum que marcó su regreso tras un periodo extenso sin publicar un trabajo de estudio.
La cantante promociona este proyecto con su gira mundial, mientras combina su actividad musical con la labor social de la Fundación Pies Descalzos.
En paralelo, Antonio de la Rúa se ha consolidado como empresario en la industria hotelera de lujo con proyectos en México, Marruecos, España y Argentina.
Según reportes recientes, habría retomado vínculos profesionales con Shakira al colaborar en el área comercial de su gira, un detalle que mantiene encendida la conversación sobre la cercanía entre ambos.
Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente un reencuentro sentimental, lo cierto es que la coincidencia de sus trayectorias actuales —ella en la música y él en los negocios— ha reavivado la atención mediática y el interés de los fanáticos en torno a su relación.