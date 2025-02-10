De la Rúa no se despega de Shakira: así lo captaron otra vez en su concierto en Nueva York

Un nuevo episodio en la vida personal de Shakira vuelve a ser tendencia en redes sociales. La aparición de Antonio de la Rúa, su expareja, en un concierto reciente de la cantante en Nueva York, ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones sobre un posible reencuentro sentimental.

Artículos relacionados Juan Gabriel ¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

¿Qué se sabe del video de Antonio de la Rúa en el concierto de Shakira?

Durante el Global Citizen Festival en Nueva York, un video se volvió viral en cuestión de horas. En él se aprecia a Antonio de la Rúa, exnovio y exmánager de Shakira, entre el público a la espera del inicio del show.

La presencia del argentino no pasó desapercibida para los fanáticos, quienes comenzaron a compartir el video en redes sociales.

Algunos seguidores señalaron que, durante la interpretación de varios temas, la cantante habría lanzado un gesto cariñoso hacia él.

Según los internautas, incluso se vio cómo Shakira le lanzó un beso desde el escenario, lo que reavivó los rumores sobre una posible reconciliación.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

¿Cuál ha sido la historia de Shakira y Antonio de la Rúa?

La relación entre la artista barranquillera y el empresario argentino fue una de las más sonadas en los 2000. Estuvieron juntos por más de diez años y, durante ese periodo, Antonio fue pareja y mánager de la intérprete.

Tras su separación, enfrentaron un proceso legal en el que él la acusaba de manejo indebido de ganancias. El caso fue detenido en 2011 por falta de pruebas.

Shakira y Antonio de la Rúa: Una de las relaciones más sonadas en los 2000 / (Foto de AFP)

Quince años después, los rumores sobre un nuevo acercamiento sorprendieron. En 2024 fueron vistos cenando en Miami, lo que ya había despertado sospechas. Meses después, en un concierto en México, Shakira interpretó “Día de enero”, canción que en su momento le dedicó a De la Rúa, hecho que no es recordado por sus seguidores.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es Elizabeth López, la modelo que relacionaron con el 'Agropecuario', ex de Aida Victoria

¿Qué se sabe acerca de los proyectos personales de Antonio de la Rúa y Shakira?

Shakira atraviesa una etapa intensa en su carrera con el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran (2024), un álbum que marcó su regreso tras un periodo extenso sin publicar un trabajo de estudio.

La cantante promociona este proyecto con su gira mundial, mientras combina su actividad musical con la labor social de la Fundación Pies Descalzos.

En paralelo, Antonio de la Rúa se ha consolidado como empresario en la industria hotelera de lujo con proyectos en México, Marruecos, España y Argentina.

Según reportes recientes, habría retomado vínculos profesionales con Shakira al colaborar en el área comercial de su gira, un detalle que mantiene encendida la conversación sobre la cercanía entre ambos.

¿Cuáles son los Proyectos personales de Antonio de la Rúa y Shakira? / (Foto de AFP)

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente un reencuentro sentimental, lo cierto es que la coincidencia de sus trayectorias actuales —ella en la música y él en los negocios— ha reavivado la atención mediática y el interés de los fanáticos en torno a su relación.