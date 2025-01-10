Blessd sorprendió con millonaria oferta para comprar al Deportivo Pereira

La música urbana y el fútbol parecen estar más cerca de lo que muchos imaginan, pues el cantante paisa Blessd quien en pocos años se ha convertido en una figura de las más influyentes, sorprendió con un movimiento empresarial que nadie se esperaba.

¿Cuál fue la propuesta que puso Blessd sobre la mesa?

Se trata de su pasión por el fútbol que trascendió a lo deportivo y se convirtió en una estrategia de inversión para el artista, y aunque ha abierto puertas internacionales con sus Inversiones, esta vez decidió apuntarle a un equipo colombiano.

Blessd estaría dispuesto a pagar cerca de 15 millones de dólares por el Deportivo Pereira. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Spotify/AFP)

La oferta apunta a que estaría detrás de adquirir al deportivo Pereira, equipo de la primera división del fútbol colombiano.

Todo parece indicar que el joven cantante estaría dispuesto a pagar cerca de 15 millones de dólares por la compra del conjunto Matecaña, una cifra que aunque es millonaria, no alcanza a cubrir las expectativas de los dueños actuales de este club, quienes aspiran a recibir más del doble de esa cantidad.

El equipo del Eje cafetero atraviesa dificultades económicas, desde hace varios años y busca inversionistas que puedan garantizar su estabilidad y crecimiento deportivo, sin embargo, el valor que los directivos esperan recibir por el equipo, parece ser un obstáculo importante para concretar la negociación con Blessd.

¿Por qué Blessd se interesa tanto en el fútbol?

El cantante ha dejado claro que su visión empresarial va mucho más allá de los escenarios musicales, y desde hace un tiempo incursión en el fútbol europeo al convertirse en el primer accionista de un club danés de segunda división.

Blessd ya es accionista de un equipo en Dinamarca y socio de proyectos en España.(Foto: Getty Images Vía AFP/ Jose R. Madera)

Además, en España se ha consolidado no solo como socio de esta disciplina, sino también como imagen de un proyecto que mezcla música de deporte y cultura.

De concretarse la compra, el ingreso de un artista con proyección internacional podría representar un cambio importante para este club pues su influencia en redes sociales y capacidad para generar comunidad serían muchísimo mayor, lo que permitiría tener mejores patrocinadores y fortalecer su posición en el mercado.

¿Qué impacto tendría la llegada de Blessd al Deportivo Pereira?

Además del artista paisa podría replicar el modelo que ya desarrolla en Medellín con proyectos sociales enfocados en el deporte juvenil, entonces una alianza con el Pereira no sólo significa un movimiento financiero sino también un paso hacia la construcción de una marca más sólida alrededor del Club.

Por ahora, la oferta sigue en el aire y los directivos del equipo deberán decidir si aceptan negociar en medio de su compleja situación económica en un momento en el que la fusión de la música y el deporte ya no suena tan descabellado y Blessd, se posiciona como uno los pioneros en unir estos dos mundos bajo una misma visión empresarial.