Yaya Muñoz desempolvó foto de años atrás y sorprende con su cambio físico: así lucía

La modelo Yaya Muñoz se dio a conocer ante millones de personas tras su paso por La casa de los famosos Colombia en donde logró enamorar a varias personas con su físico y personalidad.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

¿Cuáles fueron las fotos que Yaya Muñoz desempolvó de años atrás?

La modelo es bastante activa en sus redes sociales donde comparte detalles de su vida personal y también recuerdos, así lo hizo recientemente con unas fotografías suyas de años atrás.

Recientemente, Yaya sorprendió a sus seguidores al desempolvar algunas fotografías de años atrás, en las que dejó ver cómo lucía años atrás cuando protagonizó una portada de una revista.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales, pues muchos resaltaron el cambio físico que ha tenido Yaya Muñoz, uno de los cambios más notorios es su color de cabello ya que en ese entonces llevaba su tono al natural, un castaño claro.

Así lucía Yaya Muñoz años atrás. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Cómo reaccionó Yaya al ver sus fotos de años atrás?

Estas imágenes compartidas por Yaya Muñoz en sus historias de Instagram conmovieron a la comunicadora, quien aseguró que guarda con cariño esas fotos y esa portada.

La portada más linda de todas las revistas.

Yaya Muñoz aseguró que para ella esa ha sido una de las portadas de una revista más significativas y por eso no ocultó su emotividad.

Cabe resaltar que, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se ha dedicado al modelaje a la par de su carrera profesional como comunicadora social y periodista.

Artículos relacionados Talento nacional Expareja de Aida Victoria Merlano reveló la difícil situación que atraviesa: "Les pido una oración"

¿Qué procedimientos tiene Yaya Muñoz?

Yaya Muñoz ha sido abierta sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

Entre ellos, se destacan algunas intervenciones menores que, según ella misma ha explicado, la han ayudado a resaltar sus rasgos y a sentirse más segura. Una de ellas fue una rinoplastia.

Sin embargo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia siempre ha recalcado que su disciplina en el gimnasio y el cuidado de su alimentación han sido claves en el resultado que hoy presume con orgullo en su figura.