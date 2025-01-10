Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así quedó la programación del Festival Estéreo Picnic 2026: artistas, fechas y escenarios

Festival Estéreo Picnic 2026 confirma fechas y cartel por días con Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Revelan cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2026
El Festival Estéreo Picnic 2026 presentó su programación por días. (Foto: AFP)

El Festival Estéreo Picnic 2026 confirmó oficialmente su programación para los días. La cita, que se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, reunirá a figuras internacionales y nacionales.

Artículos relacionados

¿Cómo quedó el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2026?

La próxima edición del festival musical serán los días 20, 21 y 22 de marzo en Bogotá, entre los nombres destacados en el cartel aparecen Skrillex, Deftones, Lorde, Peso Pluma, Young Miko y Doechii.

Los headliners de esta edición serán Tyler, The Creator; The Killers y Sabrina Carpenter, artistas que liderarán un cartel que combina rock, pop, electrónica y música urbana.

En este orden de ideas el cartel oficial por días quedó de la siguiente manera:

El viernes 20 de marzo se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Peggy Gou, Turnstile y Addison Rae, junto a talentos emergentes como Katseye, Yousuke Yukimatsu y The Warning. La jornada promete una mezcla de géneros que van desde el pop y la electrónica hasta el rock alternativo.

Artículos relacionados

El sábado 21 la programación incluye a The Killers, Peso Pluma, Young Miko, Kygo y Tom Morello, así como a artistas nacionales y emergentes que completan la experiencia musical. La diversidad sonora se mantiene con fusiones de trap, house y pop latino.

El domingo 22 cerrará con Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii e Interpol. Además, se suman Aitana, Lasso, Viagra Boys y varias propuestas locales que destacan por su estilo innovador.

 

¿Qué novedades trae el Festival Estéreo Picnic 2026?

Esta edición será la tercera consecutiva en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, luego del traslado definitivo desde Cundinamarca.

Artículos relacionados

Los organizadores esperan que decenas de miles de personas asistan a las tres jornadas y disfruten de la experiencia completa del festival.

Aunque se conoció la triste noticia para los seguidores de Lola Young quien anunció la cancelación de su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026 de Bogotá, tras desmayarse en pleno escenario durante un concierto en Nueva York.

La cantante británica explicó en Instagram que necesita tiempo para atender su salud mental y física. Agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó su deseo de regresar más fuerte en el futuro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd fue demandado por el mánager de Pirlo por presunto secuestro Blessd

Blessd enfrenta demanda por parte de un mánager en la Fiscalía por presunto secuestro

Blessd se encuentra en medio de una polémica, luego de que el mánager del artista Pirlo lo demandara ante la Fiscalía por secuestro.

Ella es la bella hija de Fonseca que cumplió 15 años. Fonseca

Ella es la hija de Fonseca, quien ya cumplió 15 años: así luce y el parecido con su padre sorprende

Fonseca celebró los 15 años de su hija Paz, quien divide opiniones con su belleza y el parecido con su padre.

Nicki Minaj y Cardi B pelean en redes Cardi B

Cardi B y Nicki Minaj reavivan su rivalidad con explosiva pelea en redes

Cardi B y Nicki Minaj reavivaron su enemistad en X con ataques personales que incluyeron familia, música y acusaciones.

Lo más superlike

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos 3 Marcelo Cezán

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos Colombia 3: así lo anunció Carla Giraldo

Carla Giraldo compartió su efusiva reacción al reencontrarse con Marcelo Cezán para La casa de los famosos 3: "Me tocó con él".

El actor Carlos Arau falleció Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

Raúl Ocampo respondió si le gusta Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo de MasterChef reveló lo que siente por Valeria Aguilar, ¿le gusta?

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta