Así quedó la programación del Festival Estéreo Picnic 2026: artistas, fechas y escenarios

El Festival Estéreo Picnic 2026 confirmó oficialmente su programación para los días. La cita, que se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, reunirá a figuras internacionales y nacionales.

¿Cómo quedó el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2026?

La próxima edición del festival musical serán los días 20, 21 y 22 de marzo en Bogotá, entre los nombres destacados en el cartel aparecen Skrillex, Deftones, Lorde, Peso Pluma, Young Miko y Doechii.

Los headliners de esta edición serán Tyler, The Creator; The Killers y Sabrina Carpenter, artistas que liderarán un cartel que combina rock, pop, electrónica y música urbana.

En este orden de ideas el cartel oficial por días quedó de la siguiente manera:

El viernes 20 de marzo se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Peggy Gou, Turnstile y Addison Rae, junto a talentos emergentes como Katseye, Yousuke Yukimatsu y The Warning. La jornada promete una mezcla de géneros que van desde el pop y la electrónica hasta el rock alternativo.

El sábado 21 la programación incluye a The Killers, Peso Pluma, Young Miko, Kygo y Tom Morello, así como a artistas nacionales y emergentes que completan la experiencia musical. La diversidad sonora se mantiene con fusiones de trap, house y pop latino.

El domingo 22 cerrará con Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii e Interpol. Además, se suman Aitana, Lasso, Viagra Boys y varias propuestas locales que destacan por su estilo innovador.

¿Qué novedades trae el Festival Estéreo Picnic 2026?

Esta edición será la tercera consecutiva en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, luego del traslado definitivo desde Cundinamarca.

Los organizadores esperan que decenas de miles de personas asistan a las tres jornadas y disfruten de la experiencia completa del festival.

Aunque se conoció la triste noticia para los seguidores de Lola Young quien anunció la cancelación de su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026 de Bogotá, tras desmayarse en pleno escenario durante un concierto en Nueva York.

La cantante británica explicó en Instagram que necesita tiempo para atender su salud mental y física. Agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó su deseo de regresar más fuerte en el futuro.