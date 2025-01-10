Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Avendaño habló sin filtros sobre su amistad con Karina García, esto dijo

Recientemente, Sofía Avendaño se refirió a su antigua amistad con Karina García y sorprendió con revelación.

Sofía Avendaño y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Sofía Avendaño sobre su amistad con Karina García. Foto | Canal RCN.

En medio del revuelo que ha generado la noticia sobre la ruptura entre Andrés Altafulla y Karina García,Sofía Avendaño se refirió a su amistad con la antioqueña y dio de qué hablar tras dar a conocer su punto de vista sobre ella.

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre su amistad con Karina García?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 acumula miles de seguidores, hizo la popular dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

Sin duda, una de las preguntas que más llamó la atención, fue una relacionada con Karina, con quien sostuvo una amistad que lastimosamente terminó, “¿Volverías a buscar a Karina para que sean amigas?”, escribió uno de los usuarios.

Frente al interés de conocer su posición respecto al tema, Sofía no solo dejó claro qué piensa en este momento de su vida, sino también se refirió a los puntos que tiene en común con la que fue su amiga hace algún tiempo.

“Ella y yo somos muy parecidas en comportamientos, también somos muy leales a los que queremos, yo siento que, aunque ya nos perdonamos en la final siento que ambas ya estamos en ‘mood’ muy distintos”, escribió Avendaño, quien también agregó cómo luego de enfrentar varias traiciones, ambas optaron por estar solas.

Sofía Avendaño en La casa de los famosos Colombia 2025.
¿Sofía Avendaño reveló que volvería a tener una amistad con Karina García?

Además de dar su opinión sobre la también exparticipante de la segunda temporada, Sofía aseguró que, si algo tienen en común, es que las dos son iguales de desconfiadas para tener amigas.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Sofia Avendaño se sinceró sobre su relación con Karina García. Foto | Canal RCN.

Aunque hoy en día, ninguna de las dos tiene ningún tipo de cercanía, más aún luego de los confrontamientos al interior del reality de convivencia, la modelo aseguró que, desde la distancia le alegra poder ser testigo de cómo Karina la está “rompiendo”, y no solo eso, también recuerda con cariño la amistad que un día las unió.

Entretanto, García continúa enfocada en sanar su corazón y seguir adelante, pues así lo ha dejado ver en redes sociales luego de que ella misma se encargara de confirmar el fin de su relación.

