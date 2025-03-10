Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló chat con su nuevo pretendiente tras Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano sorprendió al publicar revelador chat con el cantante Camilo Méndez, con quien es vinculada sentimentalmente.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano reveló chat con Camilo Méndez
Aida Victoria Merlano mostró su chat con Camilo Méndez. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano no ha parado de ser tendencia en los últimos días luego que confirmara que su relación con Juan David Tejada, padre de su hijo había llegado a su final.

Artículos relacionados

¿Qué relación tienen Aida Victoria Merlano y Camilo Méndez?

Tras hacerse oficial la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, la influenciadora empezó a ser asociada a nivel sentimental con el joven cantante Camilo Méndez.

Estos rumores empezaron luego que la influenciador invitara al artista a una reunión en su casa y allí el cantante le hiciera varias dedicatorias en vivo.

Tras este aparente primer encuentro, Camilo Méndez sorprendió a sus seguidores al contarles que estaba enamorado de una mujer, pero que esta persona le había dejado claro que por el momento no podían tener nada más que una amistad.

Me gusta alguien y me dijo que solo podíamos ser amigos.

Pareja de Aida Victoria Merlano le habría contestado tras filtrar chats
Aida Victoria Merlano compartió chat con Camilo Méndez. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el chat que reveló Aida Victoria Merlano con Camilo Méndez?

En medio de esta ola de rumores e indirectas en sus redes sociales, la influenciadora barranquillera sorprendió a sus seguidores al compartir un revelador chat con el cantante.

Aida Victoria Merlano hizo la aclaración que el chat demostraría cómo se encontraba tras su ruptura con Juan David Tejada.

Dejo constancia de que yo estoy intentando sanar.

En el chat, el artista le reaccionó a una foto que les hicieron con inteligencia artificial asegurándole le tenía una canción preparada, la cual se la iba a cantar por primera vez en un evento que tienen en común en Medellín.

Hay una canción que te voy a dedicar ese día.

Ante esta confesión del cantante se ve la reacción de Aida Victoria quien volvió a recordarle algo que hablaron días atrás.

Sin embargo, el cantante volvió a dejarle claro que no dejara su interés en ella y que buscara ayudarla a sanar al ritmo de sus canciones.

¡Yaaaa! ¿Qué te dije la última vez? - ¿Qué de tantas cosas? - ¿Qué estaba qué? - Ah, sanando. - ¿Entonces? - ¿O sea que no puedes sanar mientras te dedico canciones? Y yo que ya estaba hasta componiendo.

Artículos relacionados

¿Por qué Aida Victoria Merlano se separó de Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano reveló que tomó la decisión de separarse de Juan David Tejada tan solo tres días después de haber dado a luz a su primer hijo, Emi.

La influenciadora confesó que las cosas con Tejada no venían de la mejor manera y que tras tener a su hijo había tomado la decisión de poner punto final a su relación.

Esta noticia tomó por sorpresa a la fanaticada de la influenciadora y el empresario, quienes creían que estaban en su mejor momento con la llegada de su primer hijo.

Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano pusieron punto final a su relación. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol despeja dudas: Yina Calderón sí subirá al ring en Stream Fighters 4 Yina Calderón

Westcol asegura que Yina Calderón sí estará en Stream Fighters 4, pese a diferencias

Westcol afirmó que Yina Calderón sí va a participar en el Stream Fighters 4, pese a sus diferencias en reciente stream juntos.

Karina García e Isabella Vargas Karina García

Karina García mostró el carro que le regaló a su hija Isabella Vargas

Así es el lujoso vehículo que le obsequió la influenciadora Karina García a su hija Isabella Vargas tras sus 18 años.

Eric Dane de ‘Grey’s Anatomy’ aparece en silla de ruedas Talento internacional

Eric Dane de ‘Grey’s Anatomy’ aparece en silla de ruedas y preocupa por su estado de salud

Eric Dane, reconocido actor de ‘Grey’s Anatomy’, fue visto en silla de ruedas en medio de su lucha contra la ELA.

Lo más superlike

Muere la influencer Jacinda Jenkinscer a los 28 años Influencers

Fallece repentinamente influencer a los 28 años: así fue el emotivo homenaje de su madre

La influencer Jacinda Jenkins falleció a los 28 años; su madre compartió un emotivo mensaje en redes para despedir a su hija.

Melissa Gate sorprende con nueva canción. Melissa Gate

Melissa Gate revela nueva colaboración musical ¿Quién es la artista que aparece junto a ella?

Valentina Taguado explica cómo detectar el bombardeo de amor Curiosidades

Valentina Taguado revela las señales del bombardeo de amor y cómo evitar caer en manipulación

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Dalílah Polanco expuso supuesta infidelidad de Eugenio Derbez años atrás