Aida Victoria Merlano reveló chat con su nuevo pretendiente tras Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano no ha parado de ser tendencia en los últimos días luego que confirmara que su relación con Juan David Tejada, padre de su hijo había llegado a su final.

¿Qué relación tienen Aida Victoria Merlano y Camilo Méndez?

Tras hacerse oficial la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, la influenciadora empezó a ser asociada a nivel sentimental con el joven cantante Camilo Méndez.

Estos rumores empezaron luego que la influenciador invitara al artista a una reunión en su casa y allí el cantante le hiciera varias dedicatorias en vivo.

Tras este aparente primer encuentro, Camilo Méndez sorprendió a sus seguidores al contarles que estaba enamorado de una mujer, pero que esta persona le había dejado claro que por el momento no podían tener nada más que una amistad.

Me gusta alguien y me dijo que solo podíamos ser amigos.

Aida Victoria Merlano compartió chat con Camilo Méndez. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cuál fue el chat que reveló Aida Victoria Merlano con Camilo Méndez?

En medio de esta ola de rumores e indirectas en sus redes sociales, la influenciadora barranquillera sorprendió a sus seguidores al compartir un revelador chat con el cantante.

Aida Victoria Merlano hizo la aclaración que el chat demostraría cómo se encontraba tras su ruptura con Juan David Tejada.

Dejo constancia de que yo estoy intentando sanar.

En el chat, el artista le reaccionó a una foto que les hicieron con inteligencia artificial asegurándole le tenía una canción preparada, la cual se la iba a cantar por primera vez en un evento que tienen en común en Medellín.

Hay una canción que te voy a dedicar ese día.

Ante esta confesión del cantante se ve la reacción de Aida Victoria quien volvió a recordarle algo que hablaron días atrás.

Sin embargo, el cantante volvió a dejarle claro que no dejara su interés en ella y que buscara ayudarla a sanar al ritmo de sus canciones.

¡Yaaaa! ¿Qué te dije la última vez? - ¿Qué de tantas cosas? - ¿Qué estaba qué? - Ah, sanando. - ¿Entonces? - ¿O sea que no puedes sanar mientras te dedico canciones? Y yo que ya estaba hasta componiendo.

¿Por qué Aida Victoria Merlano se separó de Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano reveló que tomó la decisión de separarse de Juan David Tejada tan solo tres días después de haber dado a luz a su primer hijo, Emi.

La influenciadora confesó que las cosas con Tejada no venían de la mejor manera y que tras tener a su hijo había tomado la decisión de poner punto final a su relación.

Esta noticia tomó por sorpresa a la fanaticada de la influenciadora y el empresario, quienes creían que estaban en su mejor momento con la llegada de su primer hijo.