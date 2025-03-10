Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol asegura que Yina Calderón sí estará en Stream Fighters 4, pese a diferencias

Westcol afirmó que Yina Calderón sí va a participar en el Stream Fighters 4, pese a sus diferencias en reciente stream juntos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Westcol despeja dudas: Yina Calderón sí subirá al ring en Stream Fighters 4
Westcol confirma: Yina Calderón dirá presente en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

Con el Stream Fighters 4 cada vez más cerca, los seguidores de Westcol se preguntan si Yina Calderón realmente se subirá al ring para enfrentarse a la barranquillera Andrea Valdiri. Ante la duda, el streamer colombiano respondió de manera contundente sobre el futuro de la polémica influenciadora en el evento.

¿Yina Calderón si se enfrentará a Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4?

En un reciente en vivo por la plataforma de streaming Kick, Westcol se refirió al enfrentamiento estelar del Stream Fighters 4: Yina Calderón vs. Andrea Valdiri. Esto, luego de que un espectador le preguntara si la polémica influenciadora realmente se iba a presentar en el evento.

Yina Calderón lanza indirecta a Andrea Valdiri.
Yina Calderón entrena para enfrentarse a Andrea Valdiri. (Foto del Canal RCN)

Ante la interrogante, el creador de contenido digital no dudó en afirmar que Yina Calderón sí iba a enfrentarse a la bailarina barranquillera, pese a todas las diferencias que tuvo con él en su más reciente stream en el que ella asistió como invitada especial.

Westcol explicó que aunque Calderón era de temperamento fuerte, y era demasiado impulsiva en sus palabras y afirmaciones, la polémica influenciadora estaba invirtiendo bastante energía a sus entrenamientos de boxeo con el objetivo de vencer a Andrea Valdiri.

“¿Qué va a pasar con la pelea de Yina Calderón? Yina va a pelear. Ustedes saben que Yina es una mujer un poco más complicada de lo normal, ella toma arrebatos, ella habla, ella se expresa, cada vez que ella siente algo va a decir: no voy a pelear, pero algo que les aseguro es que esa vieja está entrenando, está poniendo su dedicación y ella sabe que quiere pel*ar y quiere ganar”

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el Stream Figters 4, evento organizado por Westcol, se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Yina Calderón
Yina Calderón tiene amores y desacuerdos con WestCol | Foto del Canal RCN.

El evento contará con aforo limitado para quienes asistan presencial, y será transmitido por medio de la plataforma de streaming Kick, para dar acceso a quienes no puedan estar el día del evento en persona.

Además del enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, el evento contará con la participación de Karina García vs. Karely Ruiz y otra serie de personalidades que darán lo mejor de sí mismos para llevarle la victoria en esta nueva versión.

