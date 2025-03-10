Kimberly Reyes rompió el silencio tras ser vinculada sentimentalmente con Beéle

La actriz Kimberly Reyes y el cantante Beéle han empezado a ser asociados sentimentalmente desde el pasado 2 de octubre luego que se viralizara un video de ambos.

¿Cuál fue el curioso mensaje que dejó Kimberly Reyes tras hacerse oficial su supuesta relación con Beéle?

La recordada actriz de Diomedes, el cacique de la junta se había mantenido en silencio ante la ola de comentarios que empezaron a surgir en redes sociales luego del video en el que se dejó ver junto a Beéle.

Sin embargo, en la jornada del 3 de octubre, Kimberly Reyes decidió compartir un carrusel de fotografías y videos en su cuenta de Instagram en donde se dejó ver dando un conferencia sobre “Contenido con responsabilidad”.

En dicha publicación, la actriz compartió imágenes suyas en las que se dejó ver feliz y contenta. Lo curioso fue que dejó unas imágenes en las que compartió unas frases que muchos lo tomaron como una reacción a su polémica con Beéle.

¿Cuál fue el video que salió a la luz que encendió los rumores entre Kimberly Reyes y Beéle?

En el programa Mañana Express del Canal RCN compartió un video en su emisión del 2 de octubre que dejó ver al artista con la actriz Kimberly Reyes, esto al parecer en un hotel.

El video dejaba ver al artista cuando estaba hospedándose en un hotel y allí fue visto junto a la actriz.

Este video sumado a una fotografía de la actriz con el cantante en medio de su cumpleaños han encendido las alarmas de una posible relación amorosa.



Cabe resaltar que ni la actriz ni el cantante se han pronunciado de manera directa sobre esta ola de rumores que los asocian a nivel sentimental.

¿Quién es la expareja de la actriz Kimberly Reyes?

La actriz estuvo casada durante más de seis años con Federico Severini, un empresario y emprendedor barranquillero que ha estado alejado de los medios de comunicación, más no de la creación de contenido digital.

Según revelaron años atrás la actriz y el empresario, se conocieron a principios de 2016 en un evento social, allí Federico quedó flechado con Kimberly, y curiosamente, la mamá de la actriz se la presentó.

En 2018 la pareja decidió celebrar su por la iglesia católica junto a sus familiares y amigos en una boda en la iglesia de Santo Toribio en Cartagena.

Sin embargo, en 2022 tras ola de especulaciones y rumores la actriz decidió confirmar que su matrimonio había llegado a su final y que aunque intentaron salvarlo de todas las maneras llegando hasta terapia de pareja, la mejor decisión fue separarse.