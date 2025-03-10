Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Kimberly Reyes rompió el silencio tras ser vinculada sentimentalmente con Beéle

Kimberly Reyes dejó sorpresiva publicación y mensaje en medio de los rumores que la asocian sentimentalmente con Beéle.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Kimberly Reyes dejó sorpresiva publicación sobre su supuesta relación con Beéle
Kimberly Reyes compartió post tras polémica con Beéle. (Fotos Canal RCN y AFP: Romain Maurice)

La actriz Kimberly Reyes y el cantante Beéle han empezado a ser asociados sentimentalmente desde el pasado 2 de octubre luego que se viralizara un video de ambos.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el curioso mensaje que dejó Kimberly Reyes tras hacerse oficial su supuesta relación con Beéle?

La recordada actriz de Diomedes, el cacique de la junta se había mantenido en silencio ante la ola de comentarios que empezaron a surgir en redes sociales luego del video en el que se dejó ver junto a Beéle.

Sin embargo, en la jornada del 3 de octubre, Kimberly Reyes decidió compartir un carrusel de fotografías y videos en su cuenta de Instagram en donde se dejó ver dando un conferencia sobre “Contenido con responsabilidad”.

En dicha publicación, la actriz compartió imágenes suyas en las que se dejó ver feliz y contenta. Lo curioso fue que dejó unas imágenes en las que compartió unas frases que muchos lo tomaron como una reacción a su polémica con Beéle.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que salió a la luz que encendió los rumores entre Kimberly Reyes y Beéle?

En el programa Mañana Express del Canal RCN compartió un video en su emisión del 2 de octubre que dejó ver al artista con la actriz Kimberly Reyes, esto al parecer en un hotel.

El video dejaba ver al artista cuando estaba hospedándose en un hotel y allí fue visto junto a la actriz.

Este video sumado a una fotografía de la actriz con el cantante en medio de su cumpleaños han encendido las alarmas de una posible relación amorosa.


Cabe resaltar que ni la actriz ni el cantante se han pronunciado de manera directa sobre esta ola de rumores que los asocian a nivel sentimental.

Artículos relacionados

¿Quién es la expareja de la actriz Kimberly Reyes?

La actriz estuvo casada durante más de seis años con Federico Severini, un empresario y emprendedor barranquillero que ha estado alejado de los medios de comunicación, más no de la creación de contenido digital.

Según revelaron años atrás la actriz y el empresario, se conocieron a principios de 2016 en un evento social, allí Federico quedó flechado con Kimberly, y curiosamente, la mamá de la actriz se la presentó.

En 2018 la pareja decidió celebrar su por la iglesia católica junto a sus familiares y amigos en una boda en la iglesia de Santo Toribio en Cartagena.

Sin embargo, en 2022 tras ola de especulaciones y rumores la actriz decidió confirmar que su matrimonio había llegado a su final y que aunque intentaron salvarlo de todas las maneras llegando hasta terapia de pareja, la mejor decisión fue separarse.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón lanza advertencia antes de su enfrentamiento con Andrea Valdiri: "apuesten por mí"

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón aseguró que podría dar sorpresas el día en el que se lleve a cabo el enfrentamiento.

Salomón Bustamante dejó pulla en redes sociales Salomón Bustamante

Salomón Bustamante lanzó fuerte pulla tras confirmar su separación: "Nunca compares"

Salomón Bustamante sorprendió a sus seguidores al dejar polémico mensaje luego de confirmar su ruptura con Laura de León.

Claudia Bahamón

Así lucía Claudia Bahamón cuando era niña: la foto de su sonrisa conmovió a sus seguidores

Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía cuando era una niña, generando ternura entre sus seguidores.

Lo más superlike

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

El público responde quién de las 6 celebridades en riesgo será la doceava eliminada de MasterChef

Los televidentes manifestaron sus opiniones de sus favoritos para la más nueva eliminación de MasterChef Celebrity.

Christian Nodal sorprende a sus fans con una foto sin camisa Christian Nodal

Christian Nodal sorprendió con impactante cambio físico: “se va a poner celosa Ángela”

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel

La granja de Zenón llega a Bogotá el 1 y 2 de noviembre en el Astor Plaza. Curiosidades

La Granja de Zenón llega a Bogotá con un espectáculo lleno de música, baile y diversión: ¡Aquí te contamos!

Karol G

Karol G reveló cautivadoras fotos tras show en reconocido lugar en Francia