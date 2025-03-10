Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G reveló cautivadoras fotos tras show en reconocido lugar en Francia

La artista Karol G enamoró al compartir su experiencia tras presentarse en Crazy Horse en París.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La cantante Karol G reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales cómo fue su experiencia al presentarse en el icónico Crazy Horse en París, Francia.

¿Karol G se presentó en Crazy Horse?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías y video en donde evidenció parte del show que ofreció en Crazy Horse y presumió su belleza.

Karol G se presenta en Crazy Horse

Cabe destacar que, Crazy Horse es un cab*ret parisino muy reconocido, donde se han presentado reconocidas personalidades del mundo como Pamela Anderson.

¿Cómo fue la experiencia de Karol G en Crazy Horse?

Tras revelar las imágenes de lo que fueron sus presentaciones destacó lo feliz que fue de vivir una experiencia de ese nivel.

Karol G feliz tras shows en Crazy Horse

"Soñando todavía!! Quería quedarme en esta fantasía llamada Crazy Horse llena de magia, de arte, de historia, de poderío, de trabajo duro, de celebración y de mucha, pero mucha sensu*lidad. Con estas mujeres todo es poesía y el tiempo se detiene", escribió.

Asimismo, agregó que su corazón guarda todo lo que vivió y lo que nadie más pudo ver.

Agradeció por los 10 días de aprendizaje, locura y arte que pudo experimentar en dicho lugar, además de resaltar el trabajo de su equipo y todos los que pudieron hacer todo realidad.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Karol G tras su show en Crazy Horse?

Luego de la publicación de la cantante, miles de fanáticos reaccionaron llenándola de elogios por su indiscutible belleza y su importante logro.

Por ahora, la Bichota sigue cumpliendo sueños y trabajando en lo que será su gira 'Tropicoqueta' después del lanzamiento de su más reciente álbum con el mismo nombre, con el que logró resaltar diferentes ritmos latinos y tener una gran acogida de su público sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Se espera que en los próximos meses la colombiana anuncie fechas de lo que será su tour del 2026, el cual confirmó días después de estrenar su disco, según se ha especulado solo visitará Estados Unidos y Latinoamérica.

