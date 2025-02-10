Kimberly Reyes sería la nueva pareja de Beéle, estas serían las pruebas

El cantante Beéle estaría estrenando nuevo amor y se trataría de la actriz Kimberly Reyes.

¿Beéle y Kimberly Reyes están juntos?

En Mañana Express se reveló que el artista y la actriz barranquillera estarían sosteniendo una relación desde hace algunos meses.

Según se dijo en el programa, fuentes cercanas a los famosos confirmaron que desde hace tres meses están saliendo y su relación estaría en un gran momento.

¿Cuáles son las pruebas que confirmarían dicha relación entre Beéle y Kimberly Reyes?

En redes sociales ha circulado un video en el que se ven a los dos ingresando y saliendo de lo que parece ser un hotel.

Alguien del equipo del artista se da cuenta que los están grabando intenta tapar el celular.

Además, se filtró una fotografía en la que la actriz barranquillera se encuentra en la reciente celebración de cumpleaños del cantante, quien festejó un año más de vida junto a su familia.

"Aunque no hay mucha información al respecto nosotros confirmamos que efectivamente están juntos", dijeron en el programa.

¿Beéle y Kimberly Reyes han reaccionado a los rumores de un romance?

Tras las especulaciones sobre un romance entre ambos, ninguno de los dos se ha referido al tema, por lo que, no lo han ni confirmado oficialmente, pero tampoco lo han desmentido.

Varios internautas han reaccionado al respecto, donde muchos se mostraron felices con esa relación, mientras que otros no tardaron en cuestionarlos, en especial por la diferencia de edad que hay entre ellos, pues él tiene 23 y ella 37.

Otros por su parte, dudaron que estuvieran en relación y señalaron que quizás podrían ser buenos amigos o estarían trabajando para algún proyecto juntos.

Por ahora, Kimberly Reyes sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales, mientras él continúa cautivando a sus admiradores con sus presentaciones, además de estar trabajando en nueva música y en lo que serán sus conciertos en noviembre en el Movistar Arena en Bogotá, donde batió récord tras lograr vender seis fechas, demostrando el éxito con el que goza actualmente.