El hermano de Valentina Taguado fue comparado con Dayro Moreno en la final de MasterChef, ¿por qué?

En la noche del 25 de noviembre se vivió una emocionante final de MasterChef Celebrity, donde cuatro cocineras se enfrentaron por el tan anhelado título.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Reconocida vidente hizo angustiante predicción sobre Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

¿Por qué comparan al hermano de Valentina Taguado con Dayro Moreno?

Valentina Taguado disputó la final junto a Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, quienes debieron preparar entrada, plato fuerte y postre para cada uno de los chefs jurados: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

El inesperado parecido entre el hermano de Valentina Taguado y Dayro Moreno. (Foto: Canal RCN)

La locutora y presentadora de ¿Qué hay pa’ dañar? llegó a esta decisiva etapa acompañada de su mejor amigo y de su hermano, quienes estuvieron apoyándola durante el reto final que inició desde el lunes 24 de noviembre.

Artículos relacionados Eugenio Derbez Murió expareja de Eugenio Derbez y mamá de Aislnn Derbez; esto se sabe

Se trata de Manuel Taguado, de quien Valentina ha hablado en varias oportunidades. Su presencia no pasó desapercibida en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral, no solo por conocer al llamado 'hermanote' de la Valentina, sino también por el parecido físico que varios usuarios señalaron con el futbolista Dayro Moreno, figura del Once Caldas y recordado por su paso por la Selección Colombia.

Las comparaciones no tardaron en aparecer en plataformas como X e TikTok, donde los comentarios sobre el parecido entre ambos se multiplicaron durante la final de MasterChef Celebrity Colombia en la celebración de sus 10 años.

El inesperado parecido entre el hermano de Valentina Taguado y Dayro Moreno. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron las redes tras el parecido del hermano de Valentina Taguado con Dayro Moreno?

Y, como era de esperarse, muchos usuarios en redes sociales tomaron pantallazos de la final de MasterChef Celebrity y los subieron a sus perfiles afirmando, en tono de broma, que no sabían que el hermano de Valentina Taguado era Dayro Moreno.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Michelle destapa la verdad sobre su relación con Valentina Taguado en MasterChef: “Me resbalaba”

Muchos usuarios también aseguraron que era “igualito” por su parecido físico, destacando detalles como el tatuaje en el cuello, similar al que tiene el futbolista Dayro Moreno. Además, señalaron el tono de su cabello rubio, que recuerda al look que ha utilizado el jugador del Once Caldas.

“Yo también pensé lo mismo”, fue uno de los comentarios de los internautas.

Mientras otros bromeaban que el hermano de Valentina era el Dayro de Temu, y otros se enfocaron en su atractivo físico: “Por qué nadie me había dicho que era guapo”.