Vocalista de Big Time Rush sufrió una fuerte lesión durante un concierto y tuvo que ser hospitalizado

Logan Henderson resultó lesionado durante un concierto en Polonia y tuvo que ser hospitalizado tras abandonar el escenario por un fuerte golpe en la rodilla.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Logan Henderson tuvo que ser hospitalizado tras una fuerte lesión en un concierto de Big Time Rush en Polonia.
Logan Henderson tuvo que ser hospitalizado tras una fuerte lesión en un concierto de Big Time Rush en Polonia. Foto AFP/ Rodrigo Varela

El concierto de Big Time Rush en Cracovia, Polonia, terminó con un susto que alarmó al público y generó cientos de reacciones en redes sociales.

Logan Henderson, uno de los integrantes de la banda, tuvo que abandonar el escenario de emergencia tras una caída que le ocasionó una lesión considerable en la rodilla.

¿Qué ocurrió durante el show de Big Time Rush en Cracovia?

Logan se lastimó la rodilla después de un mal paso y terminó con un corte abierto que requería atención inmediata, sus compañeros detuvieron la dinámica del espectáculo para dirigirse al público y explicar la situación, asegurando que lo estaban evaluando detrás del escenario.

La banda confirmó que Logan fue atendido de emergencia tras el accidente en pleno show
La banda confirmó que Logan fue atendido de emergencia tras el accidente en pleno show. Foto Freepik

Y aunque intentaron transmitir tranquilidad, la ausencia del cantante en el resto del concierto encendió la preocupación de los seguidores, además en redes sociales circulan videos en los que se observa a Logan siendo revisado por personal médico.

¿Cómo explicó Logan Henderson lo sucedido en el concierto de Big Time Rush?

Horas después del accidente, el artista compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram, el cual fue retomado por la banda para mantener informados a los seguidores.

Logan Henderson tuvo que ser hospitalizado tras una fuerte lesión en un concierto de Big Time Rush en Polonia.
Logan Henderson tuvo que ser hospitalizado tras una fuerte lesión en un concierto de Big Time Rush en Polonia. Foto AFP/ Rodrigo Varela

Agradeció el apoyo del público y relató con calma lo que había vivido, pues debido al impacto, tuvo que ser llevado directamente a emergencias, donde le trataron la herida.

Aclaró que estaba fuera de peligro y que solo necesitaría algunos puntos para recuperarse y aseguró que esperaba estar de regreso pronto y agradeció el cariño recibido.

¿Qué significa esta situación para la gira mundial de Big Time Rush?

Big Time Rush, conformada por Logan Henderson, Kendall Schmidt, James Maslow y Carlos PenaVega, se encuentra en uno de los tours más ambiciosos de su carrera.

Después de años de receso la banda regresó con un objetivo especial, interpretar todas las canciones que aparecieron en la serie de que los lanzó a la fama en 2009.

Sin embargo, por ahora, los fans esperan actualizaciones oficiales sobre la evolución de Logan y su posible reincorporación al escenario, mientras el resto de la banda continúa con la agenda programada.

