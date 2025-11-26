Noticias de interés, tendencias y entretenimiento

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció Talento nacional

Famosa presentadora colombiana confirmó su ruptura con su expareja tras revelar hace varias semanas que se iba a casar.

La Navidad llegó al hogar de Karina García gracias a su hija Isabella Karina García

Hija de Karina García compartió cómo preparan la Navidad ante la ausencia de su mamá

Isabella adelanta la Navidad en casa de Karina García mientras la modelo cumple compromisos laborales.

El curioso instante que Mateo Varela y Norma Nivia vivieron con una fan causa revuelo Mateo Varela

Mateo Varela y Norma Nivia vivieron un inesperado encuentro con una fan que terminó en una escena inesperada para todos.

Greeicy dedicó reflexión Greeicy

La artista Greeicy Rendón dedicó emotivas palabras a sus fanáticos tras las difíciles semanas que ha tenido.

Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Belén Alonso conmueve al despedirse de MasterChef Celebrity 2025, ¿volverá?

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

Miss Estonia renuncia a Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Estonia Brigitta Schaback renunció a Miss Universo como Miss Costa de Marfil, ¿qué pasó?

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn